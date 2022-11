Imperdibles en Netflix: el Top 10 de las películas más vistas en Argentina

Te revelamos cuáles son las 10 películas más vistas en el servicio de streaming en Argentina, pero te anticipamos que hay de todo: drama, comedia, acción, terror, thriller y mucho más.

10. El regalo

Las vidas de un joven matrimonio se verán totalmente alteradas después de que un conocido del pasado del marido comience a dejarles misteriosos regalos y se revele un horrible secreto tras veinte años.

"Todos queremos pensar que somos especiales, ¿verdad? "The Gift", solo en Netflix. 27 de diciembre. "The Gift" protagonizada por Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa enolsun y Metin Akdülger, relata la historia de una joven artista cuya vida cambia cuando se descubre un símbolo en un sitio arqueológico en Göbekli Tepe.

The Gift | Tráiler | Netflix

9. Sin novedad en el frente

Mítica película antibélica que plasma los sentimientos, sensaciones y desilusiones de un grupo de jóvenes estudiantes que son enviados al frente en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Es una adaptación de la novela homónima del escritor alemán Erich María Remarque. Su estreno provocó enfrentamientos entre nazis y comunistas.

"Sin novedad en el frente" cuenta la fascinante historia de un joven soldado alemán en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial. Paul y sus compañeros experimentan de cerca cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas —y entre ellos— en las trincheras. Esta película del director Edward Berger está basada en la mundialmente exitosa novela homónima de Erich Maria Remarque.

Sin novedad en el frente | Tráiler oficial | Netflix

8. Don’t Leave Home

La obsesión de una artista norteamericana (Anna Margaret Hollyman) con respecto a una leyenda urbana la lleva a viajar a Irlanda para conocer sus orígenes. Allí tendrá que lidiar con una pintora que está recluida en su propia casa.

Después de que su novia rompe con él, Semih se ve obligado a enfrentarse a lo que había ignorado durante mucho tiempo. Don't Leave llega a Netflix el 11 de noviembre.

Don't Leave | Official Trailer | Netflix

7. El ángel de la muerte

Charlie Cullen es un enfermero considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Bajo el apodo "Ángel de la Muerte", Cullen era un padre y marido que se ganaba la vida como cuidador. Su secreta afición de arrebatar vidas le llevó a estar implicado en la muerte de hasta 300 personas, repartidas entre nueve hospitales de las ciudades de Nueva Jersey y Pensilvania a lo largo de 16 años.

En esta atrapante intriga basada en hechos reales, una enfermera (la ganadora del Oscar® Jessica Chastain) sospecha que uno de sus compañeros de trabajo (el ganador del Oscar Eddie Redmayne) es responsable de una serie de misteriosas muertes de pacientes y pone en riesgo su propia vida para descubrir la verdad.

El Ángel de la Muerte | Tráiler oficial | Netflix

6. Los Minions y sus amigos: Volumen 1

Esta colección de cortos de los Minions de la franquicia de «Mi villano favorito» incluye minipelículas como «Ruedines», «Cachorro» y «Yellow is the New Black».

Los Minions y sus amigos: Volumen 1 película 2022 - movie Tráiler IMDb - oficial Netflix

5. Jaula

Paula y su marido regresan en coche de una cena. Repentinamente, se topan con una niña deambulando sola por la carretera. Dos semanas más tarde, tras conocer que nadie la reclama, deciden acogerla en su casa temporalmente y así también dar un giro a su vida de pareja.

No será fácil, ya que la niña vive obsesionada con la fantasía de un monstruo que la castigará si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo. Tras el fuerte vínculo que crean ambas, Paula iniciará un viaje por caminos oscuros para intentar descubrir el enigma del pasado de la niña.

JAULA. Tráiler Oficial. Exclusivamente en cines.

4. Medieval

La historia del icono y señor de la guerra checo del siglo XIV, Jan Zizka, que derrotó a los ejércitos de la Orden Teutónica y el Sacro Imperio Romano Germánico.

MEDIEVAL Official Trailer (2022)

3. Enola Holmes 2

¡La aventura pide revancha! Vuelven Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Helena Bonham Carter en "Enola Holmes 2". Se necesitan dos Holmes para resolver este misterio sin precedentes.

Con la dirección de Harry Bradbeer y también protagonizada por Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma y Sharon Duncan-Brewster. "Enola Holmes 2" se estrenó el 4 de noviembre, solo en Netflix.

Enola Holmes 2 | Tráiler oficial: Parte 1 | Netflix

2. Bala perdida 2

Tras la muerte de Charras, Lino y Julia toman el relevo y forman la nueva unidad de estupefacientes. Decidido a encontrar a los asesinos de su hermano y de su mentor, Lino continúa su cacería y no deja que nadie se interponga en su camino.

La bala perdida 2 (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

1. Navidad de golpe

Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades.

Días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet) y su precoz hija.