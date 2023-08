Netflix estrenó la secuela de una histórica película y ya es furor: conocé qué filme llegó al Top 10 en pocos días

Hay films de hace casi dos décadas que no dejan de cautivar a los espectadores que ya la vieron así como a un renovado público. Esto sucede con la secuela de una histórica película que se estrenó en Netflix y ya es furor . Se trata de Stuart Little 2 , que desde que aterrizó en la plataforma de streaming el 1 de agosto, llegó al Top 10 en pocos días .

Stuart Little 2 es una película estadounidense de comedia familiar del 2002, secuela de Stuart Little. El film de 78 minutos de duración está dirigido por Rob Minkoff y se basa en el libro del mismo nombre de E.B. White.

La trama se centra en Stuart quien conoce a una canaria herida llamada Margalo, a la que acogen en casa. Pero, una vez allí, todo es una trampa ya que es una embustera y un malvado halcón llamado Falcon la obliga a robar el anillo de bodas de Eleanor Little, la madre de Stuart.

Sinopsis de Stuart Little 2, la película que estrenó en agosto en Netflix y ya es tendencia

La sinopsis de Stuart Little 2 indica: "Una nueva aventura del valiente y pequeño héroe Stuart Little. Dos nuevos personajes forman parte de la familia Little: una hermana de nueve meses llamada Martha y un pájaro lleno de vida llamado Margalo".

Tráiler de Stuart Little 2

STUART LITTLE 2 [2002] - Official Trailer (HD)

Reparto de Stuart Little 2

Stuart Little 2 está protagonizada por: