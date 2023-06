Nati Jota recordó el inesperado consejo que recibió de Ricardo Fort: "No pueden..."

Pero tomó más relevancia en el último tiempo cuando se sumó a Luzu TV con Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato. Ganó el premio como mejor conducción femenina en 2023 y luego abandonó el canal. Actualmente está en la competencia con Migue Granados en el programa llamado Olga.

Recordó un episodio que tuvo a la salida de un boliche con Ricardo Fort.



Pero inesperadamente trajo un recuerdo antiguo de antes de ser famosa. "Yo era muy chica, tendría 17 años y había ido a bailar. Diciendo esto me doy cuenta que van muchos años que hago lo mismo: salir a bailar, embriagarme, bailar y esa noche llorar, que a veces también se repite", explicó.

"Y de repente yo vi el Roll Royce de Ricky Fort y yo estaba llorando y me pareció fantástico hacer 'toc toc' en la ventanilla. Bajó la ventanilla y le dije 'hola Ricky, estoy llorando'", detalló en Noche al Dente.

Luego agregó: "Él me dijo 'sí, veo que estás llorando, ¿y por qué llorás?'. Yo le dije 'porque hay un chico que no me está tratando bien' y me respondió 'no pueden no tratarte bien', me tiró esa frase como de amor propio".

