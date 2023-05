Nati Jota atraviesa un complicado momento de salud: "No me atemoricen".

La periodista Nati Jota contó en redes sociales el complicado momento de salud que atraviesa y explicó que deberá hacerse una cirugía. Explicó en redes sociales su método para no sufrir y le pidió a sus seguidores que no la atemoricen. ¿Qué le pasó?

Contó que es una decisión tomada y que no fue fácil hacerlo, ya que teme sufrir mucho dolor: “Mañana me saco las 4 muelas de juicio, sí, las cuatro”. “Mi teoría es que si después sufro mucho y me ‘arrepiento’ ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau”, agregó.