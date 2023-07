Natalie Weber reveló en LAM los picantes mensajes que vio en el celular de Mauro Zárate

En diálogo con el equipo de LAM, Natalie Weber fue consultada por su relación con Mauro Zárate y confesó: " No soy celosa, pero fui muy celosa, fui muy tóxica . Le revisaba el teléfono una vez por semana y encontraba mensajes . Las minas son regaladísimas con el jugador de fútbol: hay videos, fotos, todo . A la botinera le gusta el rubro, mandan muchas fotitos ". De esta manera, generó mucha discordia con sus palabras.

Luego, haciendo mención a cuándo decidió cambiar, la modelo señaló: "Llevo 14 años, si ya no me relajo... Los primeros años éramos muy tóxicos los dos, a él no le gustaba que yo labure tampoco". Esto último provocó mucha sorpresa entre los televidentes, ya que el futbolista quedó apuntado por su actitud.

Para finalizar, Weber reveló que tener hijos también la ayudó a calmarse: "La maternidad me sacó del medio, estaba con la teta, la mamadera y los pañales y eso vino bien un tiempo, hasta que volví a tomar vuelo". Luego de haber quedado libre de Cosenza Calcio, Zárate tiene por delante una larga recuperación tras la rotura del ligamento cruzado, por lo que a sus 36 años podría ser el fin de su carrera como profesional.