Flavio Azzaro se peleó en vivo con Natalie Weber y Mauro Zárate: "Sos un cagón"

1.- Futbol al Horno Azzaro destroza a Mauro Zórete (Boca vs Vélez)

La respuesta del periodista deportivo generó que la pelea crezca a un nivel inesperado: "Estoy completamente seguro que no dije eso. ¿Sabes por qué no lo pone la producción? Porque no existe. Todos trabajamos por plata, pero si vos decís que solo jugabas en Vélez y a la semana te vas a Boca, está claro que podes ser considerado un mercenario. En términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor".

Todo esto generó que el propio Mauro Zárate se ponga en contacto con la producción de Desayuno Americano, momento que se hizo viral en redes sociales. "Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Es un pobre tipo que no tiene nada, lo echaron de todos lados", comenzó por expresar el futbolista de Cosenza.

Ante estas palabras, Azzaro se limitó a decir, entre risas y de forma irónica, lo siguiente: "¿Ves? Así es Mauro Zárate". Todo esto desencadenó más furia del exfutbolista de Boca. "Pero sí, vos sos un cagón. Yo no hablo en la tele, me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas, nos agarramos a trompadas", aseguró.

Pero Zárate no terminó ahí, sino que siguió atacándoló: "Este tipo no da puntos de vista, sale en un programa diciendo pelotudeces de los jugadores, boludeces de la gente. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar un tipo así al programa".

Para finalizar, el futbolista de Cosenza remarcó: "Este es un tipo que no tiene nada en la vida, no va a poder llegar a nada porque lo echan de todos lados. Tuvo que armar un programa para hablar boludeces de los jugadores, de la barra brava, ya no sabe qué inventar".