Nacho Castañares quedó al borde de perder su récord de Gran Hermano y tuvo una curiosa reacción

Tras enterarse de esto, el integrante del programa Fuera de Joda realizó una publicación en Twitter al respecto, donde escribió: "Oh shit, here we go again", lo que se traduce a "Oh mierda, aquí vamos de nuevo". Junto a esto, agregó una medalla de plata con el número 2, haciendo referencia a su subcampeonato en Gran Hermano 2022.

Nacho Castañares récord tweet Gran Hermano Nacho Castañares bromeó con respecto a perder su récord mundial. Twitter

Actualmente, en la edición chilena del reality show quedan 9 participantes, ya que Rubén Gutiérrez fue expulsado tras acosar a una de las integrantes de la casa. Esto genera mucha preocupación entre los fans de Nacho, porque hay muchas posibilidades de que Galvarini supere la marca histórica.