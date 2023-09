Escándalo en Gran Hermano: acusaron a otro participante de abuso sexual

Sin embargo, tras esa madrugada, se viralizó un video en el que la joven acusa a su compañero de reality de tocarla sin su consentimiento. Como ambos bailaron y tuvieron “buena onda” durante esa noche e incluso en la web del programa se especuló con un posible acercamiento de la parejita, sin embargo, a la mañana siguiente, la influencer habló de lo sucedido con su compañero.

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le aclaró, aunque él le aseguró que la ve “como amiga”. “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...”, le recriminó enojada.

Si bien la participante lo habló con él y luego fue al confesionario a exponer lo sucedido, en las redes sociales levantaron la voz y expresaron su descontento por no hacer rápida la expulsión de Gutiérrez, ya que recién este domingo se hizo público la decisión.

En principio la decisión de la producción de Gran Hermano Chile generó dudas ya que se utilizó la palabra “suspensión” y no “expulsión” por lo que cuando se emitió el programa en vivo este domingo, los conductores del reality salieron a aclararlo.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, se lee en el comunicado desde la cuenta oficial de Instagram.

Mientras que la conductora, Diana Bolocco, leyó en vivo otro comunicado aclarando la situación: “Chilevisión decidió sacar de la casa y suspender la participación de Rubén en el programa. Durante esta tarde (domingo), se ha decidido apartar definitivamente al jugador denunciado (expulsar). Según los protocolos del canal, frente a denuncias de este tipo tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes”.

Al mismo tiempo, agregó que “ambos participantes se encuentran con contención psicológica que permita velar por su salud y su bienestar”.

Tras ello, ingresaron a la casa y hablaron con Gálvez y aclaró: “Es un tema súper delicado. Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y muchos menos en un programa de vida real, pero lamentablemente son situaciones que suceden. A muchas mujeres nos han pasado. Me siento agradecido a mis compañeros que me creyeron y estuvieron conmigo apoyándome desde el minuto cero y también agradecida por la decisión de la producción y el apoyo que me brindaron. Quiero seguir adelante, porque me siento cómoda y conforme dentro de la casa”.