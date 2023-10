Nacho Castañares explotó contra Juan Reverdito por la Tora: "No es un..."

En diálogo con el programa Mañanísima, Nacho Castañares fue consultado por las recientes palabras de Juan Reverdito sobre su expareja y no dudó en cruzarlo. " Creo que no es así . Yo elegí estar con Lu, a mí nadie me dijo de estar con ella ", comenzó por señalar con firmeza.

Pero esto no fue lo único, sino que luego aseguró: "Yo elegí compartir todo con ella, que me acompañe. No lo veo así, no es un clavo. Fui feliz y hoy estamos compartiendo cosas desde otro lado, pero está lejos de ser un clavo". Con esto último, hizo mención indirecta a su programa de streaming en Telefe.

Tras escucharlo, la periodista Estefi Berardi explotó contra Reverdito: "Juan no sabe de quién más hablar mal para salir en un portal, me tiene harta". De esta manera, evidenció su furia contra el taxista por sus recientes apariciones públicas y el propio subcampeón de Gran Hermano le dio la razón a la panelista de Mañanísima.