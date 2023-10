Ex Gran Hermano 2022 festejó la separación de Nacho y la Tora: "Ese clavo..."

En diálogo con el programa Mitre Live, Juan Reverdito fue consultado por la separación de sus excompañeros de Gran Hermano 2022 y remarcó: "Si es verdad, aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él. Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió cómo cambió tanto, la Tora le cambió la personalidad a él, me decepcionó ella a mí". Así, comenzó a atacar a Villar.