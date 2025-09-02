En las últimas horas se conoció la jugada estratégica que preparó el canal sobre el reality de cocina que tendrá a Wanda Nara nuevamente en la conducción.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

El partido entre Argentina y Venezuela por Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 no sólo significará el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en suelo nacional. También, a su término, Telefe le pondrá fin al misterio alrededor de MasterChef Celebrity.

El programa culinario regresa a la televisión nuevamente con la conducción de Wanda Nara, quien junto a Vero Lozano, serán las encargadas de revelar el listado completo de los 24 famosos que serán parte de esta nueva edición.

" Este jueves, al término de Argentina-Venezuela se encienden las hornallas en Telefe . Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda", anunció Lozano este martes en su programa.

La conductora de Cortá por Lozano acompañará a la mediática en la misión de "estar anunciando los 24 participantes de MasterChef y comentó que "con Wanda ya estamos viendo cómo lo vamos hacer".

Pese a que estará al frente de la conducción de este especial, Lozano aseguró no conocer la lista completa. " Algo sé, no tengo los nombres porque hay muchos secretos . Anduvieron diciendo muchos nombres en otros programas", comentó.

Embed ¡Nos preparamos para conocer a los 24 participantes de #MasterChefCelebrity!



Este jueves mirá #SeEnciendenLasHornallas al término del partido de Argentina con @verolozanovl y @wanditanara pic.twitter.com/hvKJtDVhyA — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) September 2, 2025

Quiénes serán las figuras que participarán de MasterChef Celebrity

La periodista Marina Calabró reveló en el programa televisivo Lape Club Social los primeros cuatro confirmados para MasterChef Celebrity: Luis Ventura, Lucila "Tora" Villar, Fer Dente y Lizy Tagliani. De estos mencionados, la última es la única que ya participó en el pasado, aunque lo hizo como invitada especial en la edición de 2023.

Luego, la periodista Laura Ubfal agregó que Telefe está en plenas negociaciones con Graciela Alfano, Emilia Attias, Roly Serrano, Momi Giardina, La Joaqui, Sofi Martinez y Pablo Rago. Sin embargo, nada fue confirmado aún por el canal de las pelotas.

Por otro lado, agregaron que junto con Wanda Nara también regresarán los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Esta será la cuarta edición de MasterChef Celebrity, mientras que las anteriores ediciones dejaron los siguientes campeones: Claudia Villafañe (2020-2021), Gastón Dalmau (2021) y Mica Viciconte (2021-2022).