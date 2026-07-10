Dolor: murió un famoso cantante que era conocido por sus canciones para fin de año Conmoción en el ambiente artístico tras la triste pérdida de un referente que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Agregar C5N en









El cantante falleció a sus 85 años de edad.

El mundo de la música y el entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Pedro Marcelino Rodríguez, recordado por su nombre artístico, 'Perucho Navarro'. El histórico cantante venezolano murió a los 83 años el pasado 8 de julio, generando una profunda conmoción y una ola de lamentos entre los eternos fanáticos de la orquesta Los Melódicos.

El intérprete dejó una huella imborrable en la cultura popular gracias a su voz en clásicos inoxidables que se convirtieron en canciones de las fiestas de fin de año y de las celebraciones familiares en todo el continente. Su partida física marca el fin de una era para la música bailable que musicalizó a varias generaciones en los momentos de reuniones familiares.

Según informaron diversos medios internacionales, el vocalista se encontraba radicado desde hacía largo tiempo en Galicia, España. En esa región europea atravesaba una difícil realidad debido a distintas complicaciones en su organismo, fundamentalmente tras haber sufrido un Accidente Cerebrovascular (ACV) que debilitó severamente su estado general en los últimos años de su vida.

Quién era Perucho Navarro Perucho Navarro, cuyo nombre real era Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, fue un famoso cantante venezolano de música tropical y bailable. Nació en el estado de Vargas y se convirtió en una de las voces más queridas y alegres de toda América Latina. Por su increíble energía en el escenario, su carisma y su simpatía, se ganó el cariñoso apodo de "El showman de Venezuela".

Su época de mayor éxito la vivió como el cantante principal de Los Melódicos, una de las orquestas de ritmo tropical más importantes del continente. Bajo la dirección del maestro Renato Capriles, Perucho pasó más de una década grabando guarachas. Su voz quedó inmortalizada con un icónico y divertido grito musical: "¡No, no, no, no!", el cual la gente repetía con alegría en cada fiesta.

A lo largo de sus más de 60 años de carrera, regaló canciones divertidas que se convirtieron canciones de las navidades y las celebraciones familiares. Entre sus éxitos más grandes y recordados se encuentran temas muy movidos como "El camello", "¡Ay! Qué susto", "El pompón" y "El gavilán pollero". También brilló con luz propia al cantar junto a otra gran agrupación venezolana llamada la Orquesta La Playa. A finales de 2023, decidió despedirse de los escenarios con un emotivo concierto en la Feria de las Flores de Medellín, Colombia, rodeado del amor de su público. Luego de una vida llena de aplausos, Perucho Navarro falleció a los 85 años de edad el 8 de julio de 2026 en Galicia, España. Su partida dejó un gran vacío en la música caribeña, pero su ritmo será recordado por muchas generaciones.