Profundo dolor: murió un famoso influencer tras ahogarse en un lago El creador de contenido falleció en circunstancias que la justicia todavía investiga, con pericias toxicológicas pendientes de resultado. Agregar C5N en









Su comunidad de millones de seguidores expresó su dolor en redes sociales tras conocerse la noticia. Redes sociales

Connor Murphy, uno de los creadores de contenido fitness más reconocidos de Estados Unidos, falleció a los 32 años luego de ahogarse en un lago ubicado en la provincia de Samut Prakan, en Tailandia. La noticia se conoció esta semana y generó una ola de reacciones entre sus millones de seguidores en YouTube e Instagram, así como entre otros referentes del mundo del contenido digital.

Según informaron el Bangkok Post y el medio tailandés ThaiRath, el influencer residía en una vivienda de alquiler en esa localidad, ubicada a unos 26 kilómetros al sur de Bangkok, desde hacía aproximadamente dos meses. La noche del incidente, Murphy regresó en taxi al complejo residencial con una conducta que llamó la atención ya que intentó subirse al auto de otra persona, tuvo un altercado con el guardia de seguridad y comenzó a gritar antes de tirarse al suelo.

Cuando la policía de la Comisaría de Bang Phli llegó al lugar, el influencer huyó por la urbanización y saltó a un lago de aproximadamente 10 metros de profundidad. Según los informes locales, nadó hasta que el agotamiento lo venció y se hundió. Buzos de la Fundación Poh Teck Tung buscaron el cuerpo durante cerca de 30 minutos antes de hallarlo a unos 20 metros de la orilla.

Las autoridades no encontraron señales de agresión y determinaron que la causa de muerte fue que se ahogó. Pese a eso, la investigación continúa abierta, ya que en el vehículo del influencer, los agentes encontraron dos jeringas sin usar y pastillas blancas sin identificar. También se realizarán una autopsia y exámenes toxicológicos para determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas al incidente.

Redes sociales Quién era Connor Murphy Connor Murphy acumulaba más de 2,36 millones de suscriptores en YouTube, plataforma donde publicaba contenido sobre musculación, fitness y looksmaxxing, una corriente centrada en maximizar el atractivo físico masculino a través de distintas prácticas. Se definía a sí mismo como un "giga chad", expresión usada en línea que refiere según su comunidad a un hombre con confianza extrema y condición física máxima.

En los últimos años había diversificado su contenido hacia temas de desarrollo personal y espiritualidad, aunque siguió siendo una figura muy seguida dentro del mundo del fitness. Su último video en YouTube fue publicado seis días antes de su muerte, en el que afirmaba que estaba "absorbiendo el espíritu de Elon". Un mes antes había compartido una grabación desde la vivienda que alquilaba, con vistas al mismo lago donde murió. Redes sociales La novia de Murphy, de 22 años, que habló con la prensa bajo un seudónimo, aseguró que no había advertido problemas ni comportamientos fuera de lo común en él y que nunca lo vio consumir drogas. Sin embargo, reconoció ante ThaiRath que el influencer había salpicado pintura por la propiedad mientras ella dormía, y el interior de la vivienda presentaba manchas en las paredes y mobiliario dañado.