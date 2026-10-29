La Justicia desestimó la denuncia de Marcela Pagano contra Flávio Bolsonaro

La fiscalía de Iguazú descartó irregularidades y archivó la denuncia al confirmar que el excandidato a presidente de Brasil ingresó y salió del país en forma regular. El caso seguirá en Capital Federal bajo otra investigación.

La Justicia federal de Iguazú desestimó la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra Flávio Bolsonaro, al confirmar que el excandidato brasileño ingresó y salió del país con documentación en regla y sin irregularidades migratorias. Con ese informe, la fiscalía archivó el caso en Misiones y remitió las actuaciones a Capital Federal, donde continúa otra investigación vinculada al mismo episodio.

Los aliados de Flávio Bolsonaro rechazaron la denuncia de fraude electoral: "Hay que respetar el resultado"

La denuncia presentada por Pagano apuntaba al presunto ingreso ilegal de Flávio Bolsonaro por la frontera de Iguazú , pero el informe de Migraciones confirmó que tanto su entrada como su salida del país se realizaron con documentación en regla.

A su vez, Interpol informó que no existían restricciones ni pedidos de captura vigente s contra el ex candidato brasileño. La fiscalía aclaró que cualquier pesquisa vinculada a vuelos privados desde Buenos Aires corresponde a la Justicia de Capital Federal, donde ya se tramita otra causa sobre el mismo hecho.

“Conforme surge del informe elevado por la Dirección Nacional de Migraciones, el ciudadano Bolsonaro Nantes Flavio ingresó el 27/10/2026 a las 22.37 hs. por el Puente Internacional Tancredo Neves, y egresó el mismo día a las 23.52 hs. desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú en vuelo particular hacia Ecuador.”, expresa el documento.

“No existe ingreso ilegal alguno ni ilícito penal imputable , puesto que el causante contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino", consta en el documento. La resolución añade que “ha quedado fehacientemente acreditado que el ciudadano Flávio Nantes Bolsonaro ingresó y egresó del territorio nacional en forma plenamente regular”.

“Tales extremos escapan a la competencia territorial de esta Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú”, señala el documento, que además precisa que “se encuentra en trámite un expediente judicial bajo el N.º CFP 5270/2026, radicado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5”. De este modo, la fiscalía de Misiones remitió las actuaciones a Capital Federal para que continúe allí la investigación.

La reconstrucción de la fuga de Flávio Bolsonaro

El ex candidato a presidente en Brasil Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, luego de la derrota electoral y tras permanecer durante un día con un paradero desconocido y haber planeado una fuga de película. C5N, desde la frontera, mostró la falta de control en la frontera entre el territorio argentino y brasileño que facilitó la fuga del hijo de Jair Bolsonaro.

El ex senador aprovechó que no había policía en el último paso último del puesto de control de la Policía Federal Brasileña previo al acceso al Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puente Iguazú, en Misiones, con Foz do Iguaçu ( Brasil) a través del río Iguazú, en la zona de la Triple Frontera.

Según comprobó el equipo periodístico de C5N en el lugar, en el puesto no había efectivos policiales realizando operativos ni pidiendo documentación a los vehículos que abandonaban territorio brasileño.

A pesar de que el lugar tiene infraestructura física y las cabinas de control correspondientes para el personal de seguridad, los automóviles pueden pasara libremente hacia la Argentina.