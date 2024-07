Murió el papá de Santiago Maratea: el desgarrador video que publicó el influencer

Sucede que su madre también murió hace algunos años tras quitarse la vida por depresión: “Ahora no tengo ni mamá ni papá”. En un video de 10 minutos reflexionó sobre su vida a partir del fallecimiento de ambos. “Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente”, indicó.

“Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están. Quizás por eso me siento tan solo. Es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, pero yo sí sigo acá. Tengo un gran vacío en el pecho”, manifestó.

Y concuyó: “Voy a seguir entrenando porque me hace bien, y poniendo la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma”.