Santi Maratea se convirtió en nuevo futbolista en un club de AFA: "Es todo un desafío"

Después de varios entrenamientos, para esta pretemporada, Maratea fue convocado para ser parte de la delegación para participar del Torneo Promocional Amateur, una nueva división formalizada por AFA en noviembre pasado que surgió tras la unificación de la C y la D.

Santiago Maratea en Independiente

La única traba que por el momento tiene el influencer es que la categoría admite sólo futbolistas menores a 25 años, con el fin de formaron nuevos jugadores, pero Santi tiene 31. ¿Qué pasará? Por lo pronto, fue convocado por el técnico Santiago Galván para ser parte de la pretemporada 2024.

Santiago Maratea es jugador de FC Ezeiza

Santiago Maratea, que juega de delantero, comenzó con los primeros entrenamientos en octubre, pero en diciembre logró convertir su primer gol en la victoria por 5 a 0 durante un amistoso entre FC Ezeiza y Real Sociedad de Florencio Varela.

“Juego de nueve. Superé la vergüenza de entrenar y, de a poco, voy perdiendo la vergüenza de ir a jugar. Encima, voy ahí y la gente me conoce. La primera vez que jugué me quería morir, pero dije ´ya fue, este es mi desafío´”, reconoció durante sus primeros partidos.

maratea ezeiza.jpg

Luego de eso no se rindió y sigue con el compromiso como todos los jugadores pese a estar en stand by ya que por su edad no estaría permitido jugar debido a las condiciones que impone la nueva categoría. Ahora habrá que esperar a ver cuál es la postura del conjunto de Esteban Echeverría y si logra conseguir una autorización o si sólo se limitará a que el influencer simplemente acompaña como sparring desde los entrenamientos.

“Es todo un desafío, hay cosas personales que juegan en el proyecto. No es tan fácil como ponerse los botines y decir ‘juego’. Yo ya tengo 31 años. Estoy aprendiendo, le estoy poniendo todo y por suerte se están viendo algunos resultados”, reconoció Maratea durante una entrevista con Pocos Correctos de eltrece.