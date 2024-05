Diego Brancatelli destrozó a Santiago Maratea: "Tenés que volver a nacer y aprender de empatía"

La serie española de acción de hace algunos años que no pasa de moda: tiene solo 6 capítulos y está en Netflix

En las últimas horas, el influencer volvió a causar revuelo en redes sociales con su nueva colecta solidaria en la que invitó a sus seguidores kirchneristas y libertarios a competir entre ellos. En su cuenta personal de Instagram explicó que el monto de dinero recaudado determinará al ganador: "Tanto se llevan la boca hablando del pueblo de la comunidad".

Este viernes en Argenzuela comentaron la novedad y Brancatelli se expresó de manera contundente: "Flaco, tenés que volver a nacer, que te vuelvan a criar y a educar y que te enseñen un poco que es la empatía, lo que es ser solidario". "A todo esto encima queres obligar a los kirchneristas a que pongan plata para que vos te quedes con una comisión", agregó.

En esa misma línea, sostuvo: "Ser empático no se resuelve dándote plata a vos un porcentaje para que te quedes, Sanatea. No te podemos mostrar nuestra forma de ser solidarios para que vos te quedes un porcentaje de nuestra guita. Hablas de hacer algo productivo cuando te rascas lo que ya sabes 22 horas al día".

Además, el conductor que reemplaza a Jorge Rial advirtió: "Este quiere zanjar la cuestión empática cuando, si vamos a modelos políticos e ideológicos, este es el gobierno menos empático de la historia", y recordó que el influencer ya expresó su apoyo a Javier Milei.

A continuación, pidió a la producción que compartan una placa comparativa de algunas cuestiones que los gobiernos kirchneristas y la gestión libertaria mostraron "empatía".

Argenzuela: ¿Quiénes son más empáticos? Captura C5N

"Para mi, no tienen que poner ni uno ni otro. A este chico que ojalá lo puedan operar, lo tiene que resolver el Estado. 96 mil dólares hay que juntar, ojalá lo consiga. Lo separo, no tiene absolutamente nada que ver", explicó Brancatelli para luego sentenciar: "Ahora, a este chanta darle plata para que después se compre una mesa, viaje por el mundo. No. Que se la gane, que labure, que salga 8 horas a laburar".