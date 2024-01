Murió David Soul, actor de la histórica serie de los 70' "Starsky y Hutch"

David Soul El actor fue el encargado de interpretar a Hutch en la historia serie estadounidense.

En el comunicado, la esposa del actor, el cual su nombre real era David Richard Solberg, señaló que "compartió muchos regalos extraordinarios con el mundo como actor, cantante, narrador de historias, artista creativo y querido amigo".

"Su sonrisa, risa y pasión por la vida será recordada por todas las vidas que tocó", concluye el comunicado.

La trayectoria como actor de David Soul

En sus inicios tuvo apariciones en The Merv Griffin Show donde aparecía cantando y su rostro con un pasamontañas. "Me llamo David Soul, y quiero ser conocido por mi música" era su explicación.

Entre finales de la década de 1960 y principios de 1970, intervino en las series de televisión: Here Come the Brides, Owen Marshall: Counselor at Law, Mi bella genio, McMillan and Wife, Cannon, Gunsmoke, All in the Family, Star Trek: La serie original y The Streets of San Francisco.

De todas maneras, su máxima exposición lo alcanzó al interpretar el papel del detective Ken "Hutch" Hutchinson, en la serie de culto Starsky & Hutch, protagonizada junto a Paul Michael Glaser entre 1975 y 1979.

En lo que respecta al cine de destacan sus papeles en Magnum Force (1973), con Clint Eastwood, y su participación en la miniserie Salem's Lot. Tambien formo parte del filme In The Line Of Duty: The FBI Murders (1988), Jerry Springer - The Opera (2004) y Mack and Mabel (2006).

En 2004 tuvo su última aparición en la adaptación cinematográfica de Starsky & Hutch, haciendo un cameo de su personaje,en el último capítulo.