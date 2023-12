Burgess ingresó al grupo en el año 1973, compusto por los hermanos guitarristas Angus y Malcolm Young, el cantante Dave Evans y el bajista Larry Van Kriedt. Sin embargo, el baterista no permaneció mucho tiempo en la icónica banda, después de uno de sus primeros éxitos llamados " Can I Sit Next To You Girl".

En febrero de 1973, Burgess fue despedido de AC/DC por estar borracho arriba del escenario durante un concierto. Su reemplazo llegó de la mano de Phil Rudd, aunque tras una herida sufrida en su mano por una pelea, Burgess pudo reemplazarlo por unas semanas.

Colin Burgess nació el 16 de noviembre de 1946 en Australia y formó parte también de la banda The Masters Apprentices entre los años 1968 a 1972.