Murió Cindy Morgan, estrella de Tron y Caddyshack

"Fue la mejor y más larga fiesta a la que he asistido", aseguró en su momento sobre el film. Luego de su presentación, llegaron diferentes oportunidades y hasta tuvo un llamado de la revista Playboy, aunque la propuesta fue rechazada.

Cindy Morgan en su debut Morgan en su debut cinematográfico en el film Caddyshack. Captura

Más adelante apareció como invitada en series como The Love Boat, Falcon Crest y Chips. Sin embargo, su otro hito ocurrió en 1982, al ponerse en la piel de la programadora informática Lora Baines y a la contraparte digital Yori en la película de ciencia ficción Tron, que fue producida por Disney.

La oriunda de Chicago tuvo una última intervención en cine al integrar el elenco de Face of The Trinity, una película independiente de 2022, en la que interpretó a la madre del personaje protagónico.

Murió Christian Oliver, el actor de Indiana Jones, junto a sus hijas en un trágico accidente aéreo

El actor Christian Oliver, cuyo nombre original es Chistian Klepster, fue una de las cuatro víctimas fallecidas en un accidente de avioneta este jueves en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

Oliver, nacido en Alemania pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera durante 15 años, en los que actuó en películas como Speed Racer, 'he Good German, Valkyrie e Indiana Jones and the Dial of Destiny.

El artista viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía. La nave partió a eso de las 12 desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las Granadinas, pero minutos después se precipitó a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.