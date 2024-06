Murió Bill Cobbs, una leyenda de Hollywood que trabajó en grandes éxitos

Bill Cobbs Redes sociales

Trabajó en series como Los Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street y My Wife and Kids. En 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en un programa infantil de Canadá llamado Dino Dana.

En sus inicios rindió ocho años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos luego de graduarse del colegio. En los siguientes años, le ofrecieron actuar en una obra de teatro y fue el 1969 que apareció por primera vez en un escenario. Allí empezaría su carrera que quedará en la historia.