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Mundial 2026: quién es el arquero que bebotea y enciende las redes sociales

El jugador muestra su día a día en los entrenamientos y tiene un millón de seguidoras en las redes. Tras mostrarse muy activo en publicidades, el público femenino cayó rendido a sus pies.

Quién es el arquero que enciende las redes.

Quién es el arquero que enciende las redes.

Maduka Okoye es el arquero de Nigeria y, si bien su equipo no clasificó al Mundial 2026, en los últimos días se convirtió en uno de los jugadores más mencionados en las redes sociales por un motivo muy particular: todos hablan de cómo bebotea y enloquece a sus fans alrededor del mundo.

Messi, a punto de sacar el zurdazo.
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En el fútbol no todo pasa por los goles y las atajadas. Hay jugadores que, además de destacarse dentro de la cancha, generan una verdadera revolución fuera de ella. Ese es el caso de Okoye, que con cada aparición en redes sociales o en un estadio enloquece a miles de fanáticas. Dueño de un carisma particular y una imagen que no pasa desapercibida, se convirtió en uno de los futbolistas más deseados del momento y en un fenómeno que trasciende el deporte.

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Hace días, Maduka era totalmente desconocido, pero el amistoso entre Portugal y Nigeria hizo que la situación se revierta. Tras esta aparición, el público femenino cayó rendido a sus pies y no dejan de comentar y compartir cada foto del arquero, quien se mantiene muy activo en sus redes oficiales.

Quién Maduka Okoye, el arquero de Nigeria furor en redes

Okoye nació el 28 de agosto de 1999 en Düsseldorf, Alemania, hijo de padre nigeriano y madre franco-alemana. Se formó en las categorías inferiores del fútbol alemán y pasó por la cantera del Bayer Leverkusen antes de incorporarse al Fortuna Düsseldorf, donde dio sus primeros pasos como profesional.

Luego estuvo en el Sparta Rotterdam, en la Eredivisie neerlandesa. En 2019 debutó con la Selección de Nigeria y ha participado de diversas convocatorias internacionales.

Tras su paso por el Watford inglés, el jugador continuó su carrera en Italia, donde milita en el Udinese de la Serie A. Con una altura de 1,98 metros, Okoye destaca por su envergadura, reflejos y capacidad para dominar el juego aéreo.

Embed - Maduka Okoye on Instagram: "Unity Cup - Next up Russia na our Jollof sweet pass"
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En la mayoría de sus posteos, los comentarios son de mujeres elogiando su belleza. En sus redes sociales se muestra muy activo, e incluso suele realizar video blogs donde se filma durante los entrenamientos en la cancha.

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