La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social. Dirigida por Khaled Fahed, el filme presenta una historia inspirada en un trágico incendio ocurrido en una institución educativa exclusiva para niñas.

Ambientada en Arabia Saudita, gira en torno a un aparente día normal de clases que culmina con el edificio envuelto en llamas, marcando la vida de estudiantes y profesorado de la escuela. Aquí se explora las decisiones extremas que surgen en momentos de crisis, mientras el fuego se desata en el sótano, sumiendo a todos los presentes en un estado de caos y pánico.

Sinopsis de De las cenizas, la película furor en Netflix Según la sinopsis oficial: “En una estricta escuela para señoritas, un misterioso incendio se sale de control. Pronto las sospechas se encienden y las acusaciones vuelan como chispas”.

Con una hora y media de duración, De las cenizas está disponible en el catálogo de Netflix. El cine saudí se destaca también en la plataforma de streaming con Frente a frente, una comedia de acción dirigida por Malik Nejer que sigue a un chófer enamorado y un mecánico que se ven obligados a vivir una aventura salvaje que les cambiará la vida. Por otro lado, En el desierto explora la odisea de una joven desamparada y perdida entre un terreno árido, que sirve como ventana para conocer las tradiciones culturales del país asiático. Finalmente Basma, de Fatima Al-Banawi, explora la vida familia de una joven que regresa de estudiar en Estados Unidos, solo para descubrir que su familia ocultó la enfermedad mental de su padre.

de las cenizasss Tráiler de De las cenizas Embed - De las Cenizas | Tráiler en Español (Netflix) #Delascenizas #Cinefilos #trailerespañol Reparto de De las cenizas El elenco está compuesto por Shaima AlTayeb, Khairyeh Abu Laban, Adwa Fahad, Darin AlBayed y Aesha AlRefai, conformando un grupo de jóvenes rostros en pantalla. El título llama la atención por su intento de abordar los desafíos que enfrentan las jóvenes estudiantes en estos centros educativos exclusivos. La producción corre a cargo de Ideation Studios y la dirección por parte de Khaled Fahed (Little Bird, Sah, Haneen).

