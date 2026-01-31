Loto Plus: resultado del sorteo 3853 del sábado 31 de enero de 2026

Este sábado 31 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
NÚMERO PLUS 6
Los números ganadores fueron: 16-19-20-22-37-39
6 aciertos: vacante. Premio: $1.782.498.607,44.-
5 aciertos: 1 ganador. Premio: $17.046.745,65.-
4 aciertos: 255 ganadores. Premio: $3.409.349,13.-
Los números ganadores fueron: 07-18-21-25-27-36
6 aciertos: vacante. Premio: $6.835.216.988,71.-
5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $17.046.745,65.-
4 aciertos: 844 ganadoes. Premio: $3.409.349,13.-
Los números seleccionados fueron: 03-12-14-17-23-44
6 aciertos: vacante. Premio: $658.651.153,60.-
Los números ganadores fueron: 04-14-22-27-36-38
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $43.908.284,25.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 4 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $28.079.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.