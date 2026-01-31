IR A
Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

Marcó un punto de quiebre dentro de una franquicia al funcionar como un reinicio total del universo cinematográfico del espía británico.

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: una famosa opción volvió a la pantalla grande con una de las películas más impactantes de toda la saga. Estrenada en 2006, marcó un antes y un después en la historia del cine y hoy puede verse en la n roja, ¿cuál es?

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
Con Daniel Craig como protagonista, la franquicia apostó por un tono más crudo, realista y emocional, dejando atrás el estilo clásico para reinventar al espía más famoso del cine.

La historia profundizó en sus orígenes, explorando heridas internas, dilemas morales y decisiones que moldearon su carácter. Ese enfoque permitió construir un protagonista más humano y verosímil, capaz de equivocarse y aprender en el camino. Además, estableció una continuidad narrativa que se extendería en las entregas posteriores, algo poco habitual hasta entonces en la saga. Con una estética más sobria y un ritmo cercano al thriller contemporáneo, acercó al agente 007 a los códigos del cine de acción moderno y lo volvió relevante para nuevas generaciones.

Sinopsis de Casino Royale, la película de 007 que está en Netflix

En su primera misión como agente con licencia para matar, James Bond debe enfrentarse a Le Chiffre, un banquero que financia organizaciones terroristas a nivel internacional. El plan para detenerlo no será con armas, sino en una peligrosa partida de póker de alto riesgo en el Casino Royale.

Durante la misión, Bond conoce a Vesper Lynd, una oficial del Tesoro británico encargada de controlar los fondos del gobierno. La relación entre ambos evoluciona en medio de traiciones, persecuciones y decisiones que marcarán para siempre al personaje.

Tráiler de Casino Royale

Embed - Casino Royale Official Trailer (2006) James Bond Movie HD

Reparto de Casino Royale

  • Daniel Craig como James Bond
  • Eva Green como Vesper Lynd
  • Mads Mikkelsen como Le Chiffre
  • Jeffrey Wright como Felix Leiter
  • Giancarlo Giannini como René Mathis
  • Judi Dench como M
