Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.

The Vampire Diaries volvió a ubicarse entre los contenidos más vistos de Netflix tras el desembarco de todas sus temporadas en la plataforma, reavivando el interés por una de las series adolescentes más populares de la última década. Estrenada originalmente en 2009, la ficción logró conquistar a una generación entera con una combinación de drama juvenil, romance y elementos sobrenaturales que marcaron tendencia en la televisión internacional.

Ambientada en el misterioso pueblo de Mystic Falls, la serie se apoya en un universo donde conviven secretos del pasado, vínculos intensos y conflictos que atraviesan a sus protagonistas desde la adolescencia hasta la adultez. Su narrativa ágil y cargada de giros constantes permitió que el relato se mantuviera vigente a lo largo de varias temporadas, consolidando una base de fans fiel que hoy vuelve a maratonearla en streaming.

Sinopsis de Vampire Diaries, la serie furor en Netflix Vampire-diaries-season-5-cartel-elenco The Vampire Diaries trata sobre Elena Gilbert, una adolescente humana en el pueblo de Mystic Falls, Virginia, que se enamora de dos hermanos vampiros centenarios, Stefan y Damon Salvatore, desatando un triángulo amoroso y un drama sobrenatural lleno de secretos, criaturas míticas y una historia ancestral oculta en el pueblo.

La serie explora el romance, la amistad y los peligros que enfrentan Elena y sus amigos al adentrarse en el mundo vampírico, sus debilidades y la llegada de otros seres como brujas y hombres lobo.

Tráiler de Vampire Diaries Embed - The Vampire Diaries Season 1 Trailer Reparto de Vampire Diaries Elena Gilbert / Katherine Pierce: Nina Dobrev

Nina Dobrev Stefan Salvatore: Paul Wesley

Paul Wesley Damon Salvatore: Ian Somerhalder

Ian Somerhalder Bonnie Bennett: Kat Graham

Kat Graham Caroline Forbes: Candice King

Candice King Jeremy Gilbert: Steven R. McQueen

Steven R. McQueen Matt Donovan: Zach Roerig

Zach Roerig Tyler Lockwood: Michael Trevino