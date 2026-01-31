IR A
Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Producciones breves, narrativas cerradas y tramas vertiginosas consolidan un formato pensado para consumir historias intensas en poco tiempo.

Las miniseries se consolidaron en Netflix como un formato ideal para el consumo intensivo, al ofrecer relatos de acción concentrados, sin extensiones innecesarias ni la dependencia de múltiples temporadas. Con pocos episodios y una narrativa cerrada, estas producciones apuestan por el impacto inmediato y la construcción de tensión sostenida.

Dentro de ese esquema, el género de acción encontró un terreno especialmente eficaz. Historias atravesadas por espionaje, robos planificados, crimen organizado y conflictos políticos permiten desarrollar universos complejos en tiempos acotados, donde cada capítulo cumple un rol preciso y empuja el relato hacia adelante.

En ese marco, Érase una vez el Oriente, Caleidoscopio y Palomas negras se destacan como ejemplos representativos del formato, con propuestas distintas pero un mismo objetivo: sostener el suspenso, potenciar la acción y ofrecer experiencias pensadas para ser maratoneadas en pocos días.

Érase una vez el Oriente

La miniserie Érase una vez el Oriente se desarrolla en un contexto de conflictos políticos y clandestinos que cruzan varias tramas, donde alianzas frágiles y traiciones sostienen un clima de acción y suspenso constante. La producción, con personajes cuyas vidas colisionan en una región agitada por intereses ocultos, combina elementos de espionaje y drama para construir una narrativa tensa y envolvente.

Lejos de centrarse en un solo protagonista, el elenco coral impulsa múltiples líneas argumentales que exploran las ramificaciones de las decisiones de cada personaje, mientras las secuencias de acción se articulan con el avance de los conflictos. La serie se apoya en la dosificación del ritmo y en el desarrollo de un clima opresivo para sostener la atención episodio tras episodio.

Caleidoscopio

Caleidoscopio es una miniserie estadounidense de Netflix que gira en torno a un grupo de ladrones liderados por Giancarlo Esposito en un plan para robar 7 000 millones de dólares, cuyas piezas se pueden ver en casi cualquier orden excepto el final. Esta estructura poco convencional aporta frescura al género de robos y acción, permitiendo que cada capítulo revele distintos ángulos de la historia y del pasado de los personajes.

Protagonizada además por Rufus Sewell y Paz Vega, la serie explora la traición, la avaricia y las tensiones internas del equipo mientras enfrentan amenazas externas como la intervención del FBI, enmarcando una trama que abarca décadas y mantiene la intriga hasta su desenlace.

Palomas negras

Palomas negras es una serie británica de Netflix protagonizada por Keira Knightley, Ben Whishaw y Sarah Lancashire, que combina acción con thriller de espionaje en seis episodios intensos. Ambientada en Londres, la trama sigue a una espía encubierta cuya identidad amenaza con salir a la luz tras el asesinato de su amante, obligándola a aliarse con un antiguo amigo para descubrir la verdad y vengarse.

La producción, creada por Joe Barton, alterna momentos de tensión política con violencia y diálogos potentes, construyendo un relato donde las lealtades y secretos emergen gradualmente. La sofisticación del tono y el enfoque en relaciones personales dentro de un entramado de conspiraciones refuerzan la sensación de peligro y urgencia que define la serie.

