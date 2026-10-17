Murió un jugador de rugby que tenía un vínculo especial con Diego Maradona

El deportista falleció a los 31 años, un día antes de disputar un partido en Francia. La noticia fue confirmada por su propio club. Aparentemente sufrió un paro cardiorespiratorio.

El mundo del rugby está de luto tras confirmarse la muerte de Hyron Diego Andrews , un jugador de rugby sudafricano reconocido mundialmente a los 31 años . El deportista fue encontrado desvanecido dentro del baño de un hotel donde concentraba con su club.

Hyron compartía un vínculo especial con Diego Maradona, ya que su familia eligió el segundo nombre de "Diego" en honor al mítico jugador de fútbol argentino. La historia de su nombre se la contó a Agustín Creevy, capitán de Los Pumas, cuando compartieron equipo en Sale Sharks , de Inglaterra.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su club, un día antes de disputar un partido ante La Rochelle en la Copa de Campeones de Rugby en Francia.

"Con el corazón roto, lamentamos el fallecimiento de Hyron Andrews, un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions. Nuestros pensamientos están con Maiglin, Hendrix, Emerson y toda la familia Andrews" , escribieron.

Según informaron varios medios, el jugador sufrió un parocardiorespiratorio cuando se encontraba dentro de la bañera en el baño del hotel que usaba con su club.

Comunicado oficial de despedida de Hyron Diego Andrews

“La empresa Lions Rugby Company lamenta profundamente el fallecimiento del jugador Hyron Andrews durante la gira que realizó con los 10bet Lions antes de sus partidos de la Investec Champions Cup y el Vodacom United Rugby Championship.

Esta devastadora noticia ha conmocionado a la comunidad internacional del rugby. El ex segunda línea de los Sharks y Sale Sharks era un miembro muy querido de la familia de los Lions, y su pérdida será profundamente sentida por sus compañeros, entrenadores, aficionados y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Nuestras más sentidas condolencias a la esposa de Hyron, Maiglin, a sus hijos pequeños y a toda la familia Andrews. Los acompañamos en este momento de inmenso dolor y pedimos que se respete su privacidad durante su duelo.

No solo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, a quienes se unió recientemente esta temporada. En nombre de nuestro presidente, el Sr. Altmann Allers, la junta directiva y todos los miembros de los Lions, expresamos nuestras más sentidas condolencias a Maiglin, a sus hijos pequeños, Hendrix y Emerson, y a toda la familia Andrews. Los acompañamos en su dolor y recordaremos a Hyron con gran cariño y respeto.

En honor a Hyron, los 10bet Lions disputarán su partido inaugural de la Investec Champions Cup contra La Rochelle mañana por la noche.

Que Hyron descanse en paz".