La intensa vida de este famoso actor de series familiares: infancia díficil, tres matrimonios y muerte a los 54 años Su vida estuvo marcada por grandes éxitos en la televisión y momentos personales difíciles. Agregar C5N en









Este actor tuvo una vida complicada pero protagonizó series históricas, ¿quién es? Freepik

Alcanzó la fama con personajes muy queridos de la televisión.

Tuvo una infancia difícil y atravesó varios problemas personales.

Formó una familia numerosa y tuvo tres matrimonios.

Murió a los 54 años tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Michael Landon se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión gracias a sus papeles en algunas de las series más recordadas de varias generaciones. El actor conquistó al público con producciones como Bonanza, La familia Ingalls y Camino al cielo. Su imagen quedó asociada a personajes cercanos y familiares, aunque su vida estuvo marcada por situaciones difíciles, conflictos personales y varias separaciones.

El actor protagonizó series históricas como Bonanza y La familia Ingalls. IMDb Su verdadero nombre era Eugene Maurice Orowitz y nació el 31 de octubre de 1936 en Nueva York, Estados Unidos. Durante su carrera no solo se dedicó a la actuación, sino que también trabajó como productor, director y guionista. Su talento le permitió convertirse en una figura reconocida de la televisión.

Sin embargo, fuera de los estudios de grabación, Landon atravesó una infancia complicada, problemas con las adicciones y varios divorcios que ocuparon la atención de la prensa. También formó una familia numerosa y tuvo que enfrentar una enfermedad terminal cuando todavía tenía mucho por delante. Murió a los 54 años, después de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas e hígado.

La increíble historia de Michael Landon La infancia de Landon estuvo atravesada por dificultades familiares y situaciones de discriminación en la escuela por sus raíces judías. Además, su madre tenía problemas psiquiátricos y, según trascendió, llegó a amenazar con quitarse la vida delante de su familia. A los 16 años sufrió un accidente durante una carrera de motos que le provocó graves lesiones en el rostro y lo obligó a someterse a varias cirugías. Ya de adulto, encontró en la actuación una oportunidad para construir su carrera.

Su gran salto a la fama llegó con Bonanza, la serie western en la que interpretó a Joe Cartwright durante 14 años, entre 1959 y 1973. Más tarde, en 1974, se puso al frente de La familia Ingalls, donde además de actuar se desempeñó como productor, director y guionista. En el plano personal, tuvo tres matrimonios y nueve hijos. Su relación con Cindy Clerico, una maquilladora 20 años menor que él, terminó con su segundo matrimonio y derivó en un divorcio que, según las versiones de la época, le costó 26 millones de dólares.