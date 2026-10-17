Axel Kicillof encabeza en La Matanza un acto por el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense es el principal orador del evento organizado en el Polideportivo Perón, de González Catán. También hay presencia de funcionarios provinciales y municipales, intendentes bonaerenses, representantes de organizaciones sindicales, dirigentes políticos y militancia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza este sábado 17 de octubre un acto por el Dia de la Lealtad peronista, a cumplirse el 81º aniversarios de la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo que llevó a la liberación de Juan Domingo Perón,

Seguí el discurso de Kicillof en La Matanza por el Día de la Lealtad

El evento tiene lugar en el Polideportivo Perón, ubicado en González Catán, donde, además de la presencia del mandatario, forman parte la vicegobernadora, Verónica Magario ; el intendente local y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza , junto a otros funcionarios provinciales y municipales, intendentes bonaerenses, representantes de organizaciones sindicales, dirigentes políticos y militancia.

"El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino, caracterizado en sus trabajadoras y trabajadores, en las y los jóvenes y la clase media", había señalado Espinoza respecto a la convocatoria del acto de este sábado.

En 2025, Axel Kicillof habló en el acto del Día de la Lealtad realizado en Berisso.

En ese sentido, previo a destacar la necesidad de fortalecer la unidad política y organizativa del peronismo, el intendente cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional, la cuales considera que afectan las condiciones de vida de distintos sectores de la sociedad.

"Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana. Vamos por esa nueva Argentina", manifestó.

Axel Kicillof, previo al acto del Día de la Lealtad: "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló con C5N en la previa al acto por el Día de la Lealtad que lleva a cabo en La Matanza. "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades", señaló mientras entraba al polideportivo Perón de González Catán.

"La verdad que estoy muy contento, además hay que tener en cuenta que cada año que pasa dan por muerto al peronismo, a este sentimiento y bueno, lo que significa los desafíos de 81 años de ese 17 de octubre que cambió la historia argentina para siempre", analizó en un primer momento Kicillof al ser abordado por la periodista Daniela Gian.

Axel Kicillof en exclusiva con C5N previo al acto por el Día de la Lealtad: "El objetivo es derrotar a esta pesadilla en las urnas".



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Ante la consulta de ¿cuál es desafío hoy? y ¿qué se le dice a los militantes?, el mandatario bonaerense no dudó en marcar la importancia del hacer "todo lo que tengamos que hacer para recuperar el país, para recuperar la Patria, para defender la soberanía".

"Me parece que primero primero está la Patria, así que eso creo que es lo que tiene que ser el mensaje en todos los actos y en todos los lugares. Es buenísimo, porque es toda la Argentina que se está festejando este 17 de octubre", agregó.

Día de la Lealtad: qué se celebra el 17 de octubre

El 17 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Lealtad debido a la gran movilización obrera y sindical para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien había sido detenido por las fuerzas militares del gobierno de facto de Edelmiro Farrell.

Ciento de miles de trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo, el centro de la Ciudad de Buenos Aires y lograron que el vicepresidente depuesto fuera liberado de la prisión de la Isla Martín García en respuesta a una histórica manifestación laboral.

El Día de la Lealtad Peronista, marcó un hito histórico en el país, ya que la fuerza de la masa del pueblo logró la libertad del líder político que había sido obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.

La masiva movilización del 17 de octubre. Redes Sociales

Sobre el origen del Día de la Lealtad, la historiadora argentina y contemporánea Araceli Bellota describió: "También es el día que el peronismo entiende que nació". En ese momento, la CGT había convocado a una movilización el 18 de octubre, pero los trabajadores se movilizaron de forma espontánea un día antes para reclamar la liberación del general.

Perón había ganado el apoyo de los trabajadores cuando asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 y había firmado varios convenios entre los que se destacaron los aumentos de sueldo, convenios colectivos, aguinaldos, y vacaciones pagas, conquistas que todavía hoy tienen los trabajadores formales.

La Junta Militar vio en estas mejoras para los obreros una amenaza y los sectores de poder concentrados vieron afectados sus intereses y presionaron para que Perón renuncie y fuera detenido. Lo que nadie imaginaba era la masa popular movilizándose.