17 de octubre de 2026 Inicio
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Este futbolista recibió un llamado particular en conferencia de prensa y se volvió viral: ¿qué pasó?

La escena sorprendió a los presentes y dejó una anécdota divertida antes de un partido clave.

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El divertido momento que protagonizó un histórico futbolista en una conferencia de prensa.

El divertido momento que protagonizó un histórico futbolista en una conferencia de prensa.

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  • Un jugador histórico vivió una situación inesperada durante una conferencia de prensa.
  • Recibió una llamada de su esposa y atendió frente a los periodistas.
  • Una frase espontánea después de cortar provocó risas entre los presentes.
  • El momento se viralizó en la previa de un partido de la Liga MX.

El exarquero del Real Madrid y Newell’s, Keylor Navas, vivió un insólito momento durante la conferencia de prensa previa a un partido. El costarricense, que ganó 3 Champions League consecutivas con el Merengue y que tuvo un breve paso por nuestro fútbol, se encuentra defendiendo los colores de Pumas de México.

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Mientras respondía las preguntas de los periodistas, recibió una llamada que interrumpió la charla y terminó provocando risas entre los presentes. El futbolista reconoció que quien intentaba comunicarse con él era su esposa y decidió atender el celular sin darle demasiadas vueltas.

Keylor Navas, arquero de Pumas, vivió un divertido momento durante una conferencia de prensa.

Keylor Navas, arquero de Pumas, vivió un divertido momento durante una conferencia de prensa.

Antes de responder, pidió permiso a los periodistas y explicó brevemente que no podía hablar en ese momento. Con total naturalidad, saludó a su pareja y le avisó que se comunicaría con ella más tarde. "¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Chau, chau", expresó Navas antes de cortar.

Así fue el momento viral de Keylor Navas en conferencia de prensa

La conversación fue breve, pero lo que dijo inmediatamente después convirtió la escena en un momento todavía más divertido. El futbolista de 39 años tuvo una reacción espontánea que sorprendió a los presentes y descontracturó el momento, evitando que la situación se transforme en algo incómodo.

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Apenas terminó la llamada, el arquero lanzó una frase que provocó nuevas carcajadas entre los periodistas: "Ahora me va a regañar… Qué calor. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?". Aunque Navas intentó retomar la ronda de preguntas, las risas le complicaron continuar con normalidad durante algunos instantes.

El episodio no tardó en circular por las redes sociales, donde su reacción llamó la atención por la espontaneidad con la que manejó la interrupción. Lejos de mostrarse incómodo, el arquero se tomó el momento con humor. La conferencia se dio en la previa del duelo entre Pumas y Cruz Azul, que terminó con un empate 3-3.

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