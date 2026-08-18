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Revelaron la polémica actitud que tuvo Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria Casán

Trascendieron detalles sobre el comportamiento de la intérprete mientras se filmaban las escenas finales de la serie.

Según Marcelo Polino hubo una fea actitud de la cantante en la serie la diva.

Según Marcelo Polino hubo una fea actitud de la cantante en la serie la diva.

A pocos días del lanzamiento de la serie sobre Moria Casán en Netflix, Marcelo Polino ventiló un incómodo episodio ocurrido con Lali Espósito en el rodaje de la escena final. La secuencia, que recrea el festejo por los 80 años de la diva, convocó a su mesa chica para la grabación del último capítulo. Sin embargo, durante la espera en la locación, la cantante decidió apartarse por completo del grupo de íntimos de la vedette, encendiendo las alarmas de la farándula.

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El periodista, quien se encuentra al frente de La Mañana con Moria por El Trece en reemplazo de La One, describió el marcado distanciamiento en el estudio. Recordó que figuras como Elizabeth "la Negra" Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons compartieron un espacio común con catering, mientras la intérprete permaneció aislada en otra habitación. Polino atribuyó esta actitud a viejas rencillas personales y sentenció al aire: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros".

El desplante reavivó las versiones sobre un posible enfriamiento en la relación entre la diva y la cantante, luego de haber compartido escenario en Vélez para el tema "¿Quiénes son?". A esto se sumó que Lali no estuvo presente en la gala de estreno de la biopic, lo que alimentó rumores sobre su descontento por supuestos comentarios que Casán habría realizado públicamente respecto de su casamiento con Pedro Rosemblat.

Frente a la escalada mediática, la propia Moria salió a desmentir cualquier tipo de pelea o fricción entre ambas. Por su parte, la artista pop buscó desactivar el escándalo compartiendo una historia en sus redes sociales para promocionar el lanzamiento de la producción audiovisual, intentando poner paños fríos a las especulaciones de la prensa del espectáculo.

¿Moria Casán va a estar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

En medio de los trascendidos sobre la interna entre las figuras, Marcelo Polino volvió a encender las alarmas al referirse a la presencia de la diva en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosembat. Durante la emisión de La Mañana con Moria por El Trece, el periodista fue consultado directamente sobre si la vedette formaría parte de la lista de invitados para la celebración. Lejos de dar una respuesta afirmativa, el panelista realizó un gesto esquivo con la mano y lanzó de forma tajante: "Para mí no va".

La contundente frase del conductor interino reavivó los rumores alrededor del verdadero estado de la relación entre la cantante y La One. Si bien ambas protagonistas insisten públicamente en que no existe ningún conflicto ni distanciamiento, las revelaciones sobre lo ocurrido durante las grabaciones de la biopic volvieron a sembrar dudas en la farándula. Las actitudes de distanciamiento en el set y la ausencia en eventos clave dejaron al descubierto fricciones que contradicen la versión oficial de las artistas.

De esta manera, el panorama respecto al festejo nupcial entre la intérprete y el periodista permanece rodeado de incertidumbre mediática. La tajante predicción de Polino puso nuevamente bajo la lupa el vínculo afectivo de la diva con la joven estrella pop, alimentando las especulaciones sobre un quiebre definitivo en la intimidad de ambas figuras a pesar de los intentos por desmentir el escándalo ante las cámaras.

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