29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Un rooftop en piso 11 de Palermo donde comer, tomar cócteles y observar la ciudad desde arriba

Con una vista panorámica de Buenos Aires, una ambientación que combina vegetación, diseño y arte, carta de cocina fusión y una barra de autor con sus reconocibles “portavasos bestiales”, este rooftop propone una salida que reúne gastronomía y entretenimiento.

Por
La música y los DJ sets forman parte de la dinámica del lugar.

La música y los DJ sets forman parte de la dinámica del lugar.

En Humboldt 2495, en el piso 11, funciona Bestial Fly Bar, un rooftop en pleno Palermo con vista 360° al Río de la Plata, el Campo Argentino de Polo y el perfil urbano. La propuesta de diseño toma referencias selváticas, orientales y pop: jardines verticales, vegetación real y techos cubiertos por grandes flores artificiales, junto con pisos de ónix retroiluminados, esculturas y estructuras metálicas con iluminación. En el centro, una barra de grandes dimensiones funciona como uno de los ejes del ambiente y completa una puesta que combina elementos naturales, diseño y recursos escenográficos.

La gastronomía japonesa suma una nueva propuesta en Palermo.
Te puede interesar:

El nuevo restaurante de Palermo donde cada comensal prepara su propio sushi

La música, los DJ sets y, de jueves a domingo, las performances itinerantes, acrobacias y artistas invitados, forman parte de la dinámica del lugar, que también cuenta con estacionamiento propio —un diferencial para una zona de alta circulación—. Bestial abre por la noche de martes a domingo desde las 19 h.

Qué se puede probar

La cocina propone un recorrido por distintas tradiciones, con influencias nikkei, latinoamericanas y europeas y una carta que permite combinar diferentes preparaciones. Entre las entradas se encuentran las gyozas de cerdo y nira con salsa de mango y Tajín; el dúo de empanadas de ossobuco braseado al Malbec y de calabaza, parmesano y verdeo; y los langostinos en tempura de cerveza roja con salsa nikkei y de maracuyá. La propuesta también incluye un poke de salmón grillado con palta, remolacha, tomate cherry, queso crema, huevo mollet y salsa nikkei.

Entre los principales aparecen el ojo de bife braseado durante cuatro horas, servido en su fondo de cocción con boniato caramelizado; y el truchón patagónico trufado, acompañado de milhojas de papa y crema de trufas. La sección de pastas suma raviolones de carne braseada y provoleta y anolinis de quesos y nueces tostadas, que pueden combinarse con fileto, manteca de berenjena ahumada o crema Bestial.

El sushi ocupa otro de los espacios centrales del menú, con rolls de salmón, langostinos, vieira y pesca del día, además de opciones como el Tropical Roll, el Bestial Hot Roll, el Dos Salmones y el Vegan Roll, elaborado con portobellos en tempura y tofu. Para cerrar, la carta incorpora postres como Dubai Bestial, un lingote de mousse de pistacho bañado en chocolate, con crema chantilly de pistacho salado y masa kadaif frita.

Cócteles y los portavasos bestiales

La barra de Bestial Fly Bar está a cargo de un grupo de bartenders y reúne una carta de cócteles Bestiales, propuestas de autor y clásicos. Entre los primeros aparecen el Jack Sparrow, con ron dorado, néctar de piña, limón y syrup de caramelo; o el Chavo del 8, con vodka de tamarindo, limón, maracuyá fresco y almíbar simple. La sección De Autor propone combinaciones que trabajan con maceraciones, cordiales y distintos ingredientes. Allí se encuentran Plata o Plomo, con tequila, cordial de frutos rojos, pomelo y limón; y el Cíclope, con vodka macerado con nibs de cacao, óleo de banana y cold brew; entre otros.

Uno de los elementos que identifica a la propuesta son los portavasos Bestiales, piezas con forma de cabeza que acompañan determinados cócteles y funcionan como parte de la identidad visual del bar. Además de utilizarse durante el servicio, estos portavasos se venden para llevar, como una pieza vinculada al concepto del lugar.

La propuesta gastronómica y la barra se integran con el funcionamiento general del rooftop, que puede visitarse para comer, tomar un cóctel y disfrutar de la música y las vistas sobre Palermo. La cocina fusión, la coctelería, los portavasos-escultura y la ambientación forman parte de una misma propuesta, que se extiende durante el día y adquiere otro ritmo por la noche con DJ sets, música y performances.

Dónde queda Bestial Fly Bar

Dónde: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El miércoles 30 de septiembre será el último feriado local previsto para septiembre de 2026 en la provincia de Buenos Aires. 

Este es el truco para limpiar la freidora de aire: no es necesario usar agua

Este es el truco para conseguir la papa frita perfecta.

Así es el truco para cocinar las papas fritas y que queden suaves por dentro y crocantes por fuera

 En la barra, los vermuts, aperitivos y cócteles también combinan clásicos con creaciones de autor.

Una terraza en Almagro para tomar bebidas de autor y probar platos porteños

Ike Milano lleva la cocina italiana a una esquina de Martínez.

Pastas, pizzas fritas y recetas italianas en una esquina de Martínez

El truco de la cuchara de madera sobre la olla para controlar la espuma. 

Para qué sirve el truco de poner una cuchara de madera encima de la olla mientras cocinas

Estos son los trucos para que las verduras te queden mas crujientes y sabrosas.

Estos son los trucos claves para que las verduras te queden crujientes y se cocinen bien

Rating Cero

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

últimas noticias

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

Hace 12 minutos
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

Hace 14 minutos
play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Hace 17 minutos
La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

Hace 21 minutos
La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Hace 38 minutos