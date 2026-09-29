Un rooftop en piso 11 de Palermo donde comer, tomar cócteles y observar la ciudad desde arriba

Con una vista panorámica de Buenos Aires, una ambientación que combina vegetación, diseño y arte, carta de cocina fusión y una barra de autor con sus reconocibles “portavasos bestiales”, este rooftop propone una salida que reúne gastronomía y entretenimiento.

En Humboldt 2495, en el piso 11 , funciona Bestial Fly Bar , un rooftop en pleno Palermo con vista 360° al Río de la Plata, el Campo Argentino de Polo y el perfil urbano. La propuesta de diseño toma referencias selváticas, orientales y pop: jardines verticales, vegetación real y techos cubiertos por grandes flores artificiales , junto con pisos de ónix retroiluminados, esculturas y estructuras metálicas con iluminación. En el centro, una barra de grandes dimensiones funciona como uno de los ejes del ambiente y completa una puesta que combina elementos naturales, diseño y recursos escenográficos.

La música, los DJ sets y, de jueves a domingo, las performances itinerantes, acrobacias y artistas invitados , forman parte de la dinámica del lugar, que también cuenta con estacionamiento propio —un diferencial para una zona de alta circulación—. Bestial abre por la noche de martes a domingo desde las 19 h.

La cocina propone un recorrido por distintas tradiciones, con influencias nikkei, latinoamericanas y europeas y una carta que permite combinar diferentes preparaciones. Entre las entradas se encuentran las gyozas de cerdo y nira con salsa de mango y Tajín ; el dúo de empanadas de ossobuco braseado al Malbec y de calabaza, parmesano y verdeo; y los langostinos en tempura de cerveza roja con salsa nikkei y de maracuyá . La propuesta también incluye un poke de salmón grillado con palta, remolacha, tomate cherry, queso crema, huevo mollet y salsa nikkei.

Entre los principales aparecen el ojo de bife braseado durante cuatro horas , servido en su fondo de cocción con boniato caramelizado; y el truchón patagónico trufado, acompañado de milhojas de papa y crema de trufas. La sección de pastas suma raviolones de carne braseada y provoleta y anolinis de quesos y nueces tostadas, que pueden combinarse con fileto, manteca de berenjena ahumada o crema Bestial.

El sushi ocupa otro de los espacios centrales del menú, con rolls de salmón, langostinos, vieira y pesca del día , además de opciones como el Tropical Roll, el Bestial Hot Roll, el Dos Salmones y el Vegan Roll, elaborado con portobellos en tempura y tofu. Para cerrar, la carta incorpora postres como Dubai Bestial , un lingote de mousse de pistacho bañado en chocolate, con crema chantilly de pistacho salado y masa kadaif frita.

Cócteles y los portavasos bestiales

La barra de Bestial Fly Bar está a cargo de un grupo de bartenders y reúne una carta de cócteles Bestiales, propuestas de autor y clásicos. Entre los primeros aparecen el Jack Sparrow, con ron dorado, néctar de piña, limón y syrup de caramelo; o el Chavo del 8, con vodka de tamarindo, limón, maracuyá fresco y almíbar simple. La sección De Autor propone combinaciones que trabajan con maceraciones, cordiales y distintos ingredientes. Allí se encuentran Plata o Plomo, con tequila, cordial de frutos rojos, pomelo y limón; y el Cíclope, con vodka macerado con nibs de cacao, óleo de banana y cold brew; entre otros.

Uno de los elementos que identifica a la propuesta son los portavasos Bestiales, piezas con forma de cabeza que acompañan determinados cócteles y funcionan como parte de la identidad visual del bar. Además de utilizarse durante el servicio, estos portavasos se venden para llevar, como una pieza vinculada al concepto del lugar.

La propuesta gastronómica y la barra se integran con el funcionamiento general del rooftop, que puede visitarse para comer, tomar un cóctel y disfrutar de la música y las vistas sobre Palermo. La cocina fusión, la coctelería, los portavasos-escultura y la ambientación forman parte de una misma propuesta, que se extiende durante el día y adquiere otro ritmo por la noche con DJ sets, música y performances.

Dónde queda Bestial Fly Bar

Dónde: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.