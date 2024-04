Mirtha Legrand reveló una primicia que le dio el Gobierno sobre el futuro del Incaa y el Cine Gaumont

“Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA y me dijo que no cierra el INCAA. Que no cierran el Gaumont. Y que no cierra la escuela de cine. Esto es una novedad que les doy, eh", sostuvo Mirtha sobre la charla que mantuvo este miércoles por la noche.

Además, explicó que "todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano", que se destacó como director, guionista y productor de cine argentino. "Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, añadió.

Entonces, la presentadora se refirió a sus críticas contra el gobierno de Javier Milei y señaló: “Hay que opinar, hay que atreverse a opinar”, dijo.

“Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, agregó.

Por otra parte, fue consultada por la Marcha Federal Universitaria y expresó su opinión: “La marcha fue impresionante. Nunca vi tanta gente en la Argentina, nunca, nunca. Es la primera vez... Mire que yo he visto todas las marchas, todas las concentraciones, de todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro... Nunca vi tanta gente, fue impresionante”.

Finalmente, el cronista le pidió que le envíe un mensaje al Gobierno y Mirtha no dudó: “Que presten atención, sobre todo a la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo. Miles de personas sin trabajo. ¿Qué se hace con toda esa gente? Hay que pensar qué va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el Gobierno sabe que es difícil".