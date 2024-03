Mirtha Legrand y una nueva crítica al Gobierno: "Estamos asustados"

La conductora Mirtha Legrand volvió a cruzar al gobierno de Javier Milei , en esta ocasión debido a la inacción ante la epidemia de dengue en Argentina , con 218.887 casos confirmados en lo que va del año en todo el país. "Pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan" , afirmó la diva.

"¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal", planteó Mirtha.

López Rosetti repasó el recorrido de la enfermedad en los últimos años. "La primera vez fue en 2009, que fue un momento de un brote, y después en 2010 y 2016. Después en 2023 y ahora en 2024 con estos números tan altos. El año que viene va a haber que prepararse muy formalmente porque va a venir fuerte", analizó.

Embed - BROTE HISTÓRICO de DENGUE: ¿CÓMO HACER REPELENTE CASERO?

"¿Pero existe la vacuna?", preguntó la anfitriona. "Sí existe la vacuna y tiene las dos condiciones que debe cubrir una vacuna. Es eficaz y es segura. O sea, disminuye mucho, en un 84% la posibilidad de tener una internación hospitalaria y disminuye en un 61% la posibilidad de tener síntomas. Es eficaz", aseguró el médico.

Ante esto, Legrand fue un paso más allá. "¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo", enfatizó.

"Hoy vacunarse no tendría sentido. ¿Por qué? Porque uno va a tener anticuerpos y son dos dosis. La primera dosis, supongamos que yo me vacuno hoy. La segunda dosis, que es la que va generar anticuerpos, son tres meses después y ya estaríamos en invierno", expuso López Rosetti.

"Sí creo que en pocos días se van a reunir los expertos y van a tener que determinar que más de una provincia va a tener que hacer vacunación a las personas de riesgo y va a haber que tomar medidas sanitarias en términos de salud pública para el año que viene con seguridad", sostuvo.

Embed - El COLEGIO del DENGUE: 39 DOCENTES y 250 ALUMNOS CONTAGIADOS

Otra de las invitadas, María Eugenia Duffard, intervino y preguntó: "¿No se podría haber hecho una política de prevención y vacunar como para que se dieran los tres meses de inmunidad para llegar a este momento vacunado, pensando en esto que plantea Mirtha?".

"En algunas provincias del norte ya se venía haciendo porque sanitariamente se trabaja por sectores. Uno puede abordar este tema desde el punto de vista de la salud pública o desde el punto de vista de la atención independiente o privada, persona a persona", respondió Rosetti.

"Creo que la prevención es lo que van a tener que hacer para el año que viene, indudablemente. El Consejo de Inmunización va, seguro, a emitir normativas acorde a los números epidemiológicos. Dónde fumigar más, en qué condición. No hay que olvidar que el mosquito este, que es el Aedes aegypti, es el único que transmite esa enfermedad. Por suerte muchos mosquitos que nos cruzamos no lo son", concluyó.