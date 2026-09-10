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La impresionante transformación física de Alexis "El Cone" Quiroga luego de tres años de su paso de Gran Hermano

Una sorpresiva e inesperada transformación estética cambió por completo la imagen del famoso ex hermanito.

El cordobés fue viral tras conocerse su nuevo look.

El cordobés fue viral tras conocerse su nuevo look.

Captura Telefe

El ex participante de Gran Hermano Alexis "El Cone" Quiroga sorprendió en las redes sociales al mostrar una renovación total de su imagen personal. A tres años de su participación en la casa más famosa, el mediático impactó a su audiencia con una llamativa transformación estética.

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.
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El cordobés se volvió tendencia en redes tras la viralización de un video donde luce el pelo platinado. La nueva apariencia generó sorpresa inmediata, considerando que en eventos recientes solía lucir una cabellera con canas.

El registro audiovisual mostró al exnovio de Coty Romero bailando durante la transmisión del espacio de streaming en el que trabaja. Las imágenes circularon velozmente en la red social X, alcanzando miles de interacciones en pocas horas.

La repercusión en las redes fue inmediata y los usuarios no tardaron en dejar comentarios diversos sobre la llamativa renovación visual. Mientras algunos seguidores elogiaron el nuevo estilo, otros realizaron divertidas comparaciones respecto a su look actual.

Esta arriesgada apuesta por el tono platinado marca el inicio de una etapa renovada en la imagen del cordobés. Con este rotundo cambio de estilo, Quiroga logró posicionarse nuevamente en el centro de la escena mediática nacional.

"EL Cone", con el pelo platinado.

Qué fue de la vida de Alexis "El Cone" Quiroga tras Gran Hermano

Tras alcanzar el reconocimiento público en Gran Hermano 2022-2023, la vida de Alexis "El Cone" Quiroga dio un giro rotundo. Dentro del reality protagonizó un mediático romance con Coty Romero que continuó varios meses fuera del show.

Su paso por la casa más famosa concluyó al recibir el 56,19% de los votos negativos en un recordado mano a mano contra Ariel Ansaldo, alias Big Ari. Pese a la eliminación, su salida de la televisión estuvo lejos de concretarse y mantuvo presencia activa.

En el plano profesional, el cordobés consolidó su perfil mediático al integrarse como participante del certamen Bailando 2023. Durante la competencia compartió pantalla con su expareja y logró avanzar de fase gracias al apoyo de la votación telefónica.

Posteriormente, el mediático supo reinventar su carrera al incorporarse como conductor e integrante en canales de streaming. A través de este formato digital mantiene contacto cotidiano con el público y analiza la actualidad del espectáculo.

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