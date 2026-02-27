El Gobierno celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Un acto de justicia hacia la sociedad"

El Gobierno celebró la sanción de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil en el Senado, con 44 votos afirmativos y 27 votos negativo, y dejó en claro la satisfacción del oficialismo ante un proyecto que se promulgó en tiempo récord: "La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad", expresó.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo remarcó que "con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI". Además, añadió: "A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto".
En el mismo sentido, el presidente Javier Milei "destacó la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".
Finalmente, concluyó: "El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".
Por su parte, quien se refirió al nuevo Régimen Penal Juvenil fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien minutos después de la sanción, expresó: "Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas". En ese mismo sentido, agregó: "Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que en la Argentina, el que las hace, las pague".
Asimismo, la senadora de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca se mostró feliz por el triunfo del oficialismo en el Senado: "El Gobierno Nacional tiene puesto su norte en esa dirección: poner fin al facilismo. Hoy hicimos justicia por todas las víctimas que ya no están. La deuda del Estado es enorme, tanto como el dolor y la indiferencia que durante años padecieron sus familias. Esto también es prevención: reglas claras y responsabilidad", cerró.
