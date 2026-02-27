El Gobierno celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Un acto de justicia hacia la sociedad" Desde la Oficina del Presidente no ocultaron su alegría tras la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación al nuevo Régimen Penal Juvenil, y agradecieron la labor de los legisladores oficialistas. Por + Seguir en







El bloque del oficialismo logró un nuevo triunfo en el Senado. @PatoBullrich

El Gobierno celebró la sanción de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil en el Senado, con 44 votos afirmativos y 27 votos negativo, y dejó en claro la satisfacción del oficialismo ante un proyecto que se promulgó en tiempo récord: "La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad", expresó.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo remarcó que "con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI". Además, añadió: "A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027493800709353685&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/sS59nzrsz2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 27, 2026 En el mismo sentido, el presidente Javier Milei "destacó la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".

Finalmente, concluyó: "El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2027494160446464091&partner=&hide_thread=false Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas.



Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague. pic.twitter.com/WGkDg2IkiA — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 27, 2026 Por su parte, quien se refirió al nuevo Régimen Penal Juvenil fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien minutos después de la sanción, expresó: "Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas". En ese mismo sentido, agregó: "Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que en la Argentina, el que las hace, las pague".