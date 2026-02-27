27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil: "Un acto de justicia hacia la sociedad"

Desde la Oficina del Presidente no ocultaron su alegría tras la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación al nuevo Régimen Penal Juvenil, y agradecieron la labor de los legisladores oficialistas.

Por
El bloque del oficialismo logró un nuevo triunfo en el Senado.

El bloque del oficialismo logró un nuevo triunfo en el Senado.

@PatoBullrich
Te puede interesar:

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo remarcó que "con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI". Además, añadió: "A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027493800709353685&partner=&hide_thread=false

En el mismo sentido, el presidente Javier Milei "destacó la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".

Finalmente, concluyó: "El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2027494160446464091&partner=&hide_thread=false

Por su parte, quien se refirió al nuevo Régimen Penal Juvenil fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien minutos después de la sanción, expresó: "Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas". En ese mismo sentido, agregó: "Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que en la Argentina, el que las hace, las pague".

Asimismo, la senadora de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca se mostró feliz por el triunfo del oficialismo en el Senado: "El Gobierno Nacional tiene puesto su norte en esa dirección: poner fin al facilismo. Hoy hicimos justicia por todas las víctimas que ya no están. La deuda del Estado es enorme, tanto como el dolor y la indiferencia que durante años padecieron sus familias. Esto también es prevención: reglas claras y responsabilidad", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/belenmontedeOK/status/2027503606136557749&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se aprobó el Régimen Penal Juvenil.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Senadores debaten desde las 11 de este viernes. 

Sesión del Senado, en vivo: la Cámara alta se acerca a la votación de la reforma laboral

Milei destacó que el proyecto impulsa un verdadero federalismo ambiental.

El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos"

Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
play

El Senado dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares

Argentina y Uruguay fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea.

Se promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Histórico: con amplia mayoría, el Congreso ratificó el acuerdo UE-Mercosur

Rating Cero

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

últimas noticias

El acusado fue filmado mientras arrojaba los gatos a un baldío en San Isidro.

Denuncian que un hombre robó más de 300 gatos en San Isidro y los tiró a un terreno baldío

Hace 43 minutos
play
El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Hace 50 minutos
Darío Lopérfido falleció este viernes. 

Darío Lopérfido y la ELA: cuando el diagnóstico irrumpe y ya nada vuelve a ser igual

Hace 1 hora
En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Hace 1 hora
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Hace 1 hora