Mirtha Legrand cumple 98 años: reveló hasta cuándo seguirá con los almuerzos en la TV

"Desde que me desperté que me están llamando, estoy pasando un día maravilloso. Es lindo que a uno lo recuerden y le digan cosas lindas, y todo el mundo me llama con muchísimo cariño", aseguró en diálogo con Argentina en Vivo.

"Es una cosa rarísima. Si yo fuera socióloga estudiaría qué ha pasado con Mirtha Legrand que todo el mundo la quiere, la tratan bien, la miman, la adoran. Yo me siento muy querida. Y si tengo algún detractor por ahí, bueno, chau", agregó.

La diva reconoció que "ha habido una evolución" en su persona a lo largo de la historia del programa, que ya lleva 57 temporadas al aire. "Fui siendo más grande y más estudiosa. Yo sé perfectamente quién está sentado a mi mesa, conozco todo su currículum, y eso ayuda para hacer el programa. Yo les pregunto de todo", remarcó.

Embed Mirtha Legrand, en exclusiva con C5N, el día de su cumpleaños N° 98



EN VIVO | https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/w2leZSeBi7 — C5N (@C5N) February 23, 2025

"Estoy pasando un buen momento, estoy feliz y contenta con lo que hago. Yo no puedo creer que haya en el mundo una persona que a esta edad esté saliendo en televisión y haciendo su programa una vez por semana. Y hacer el programa es un deleite", afirmó.

Mirtha destacó que hoy en día se siente "más libre" para trabajar y "no tan sujeta a dichos o a reproches". "Cuando salgo de hacer el programa, si tuve una buena mesa, pregunté bien, estuve incisiva y la gente contestó, soy la mujer más feliz del mundo. A mí misma me digo: 'Estuviste bien, Chiqui'", contó.

También adelantó que seguirá conduciendo los almuerzos "mientras tenga salud". "La televisión es muy difícil: tenés que estar pendiente de las cámaras, del asistente que te hace alguna seña, del invitado, si comen bien... Hacer televisión y hacerla bien es muy difícil", explicó.

Embed Mirtha Legrand, en exclusiva con C5N, sobre el festejo de cumpleaños: "Esta noche hacemos un reunión en lo de Marcela, con 60 personas"



EN VIVO | https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/edHB2tvTyw — C5N (@C5N) February 23, 2025

Además, dio detalles de la fiesta que celebrará esta noche en el jardín de su hija, Marcela Tinayre. "Espero que no llueva. Seremos una 60 personas. Y yo me voy a cambiar de ropa como siempre, me pongo dos vestidos. Siempre pongo una persona que canta, que me gusta, este año va a cantar Coki Ramírez", reveló.

La conductora agregó que sus regalos preferidos son las flores y perfumes, que este año recibió en cantidad. "Estoy en mi cuarto y Elvira viene a cada rato a traerme un regalo que llegó a mi casa. Estoy muy regalada", aseguró. Por último, como deseo de cumpleaños pidió "que nos unamos todos, que vivamos en armonía y que nos queramos un poco más".

El saludo de Lionel Messi y los famosos por el cumpleaños de Mirtha Legrand

En el día de su cumpleaños número 98, famosos como Lionel Messi, Ricardo Darín, Adrián Suar, los Pimpinela y otras figuras le enviaron sus saludos y buenos deseos a Mirtha Legrand.