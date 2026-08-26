Mauro Icardi y la China Suárez, sin casa en Turquía: qué pasó y por qué guararon sus cosas en un depósito El delantero dejó Estambul sin contrato y con sus pertenencias en un depósito mientras espera resolver su próximo destino en el fútbol italiano. Agregar C5N en









Tanto Icardi como la China Suárez y sus hijos tienen hoy sus cosas en valijas. Redes sociales

Mauro Icardi quedó sin contrato con el Galatasaray el pasado 30 de junio y, con eso, también perdió la vivienda que el club le había facilitado en la zona más exclusiva de Estambul. Como la situación judicial con Wanda Nara le impide salir del país, la mudanza tuvo que hacerse a la distancia y ahora sus pertenencias están en un depósito.

El periodista Gustavo Méndez dio a conocer en su programa La Posta del Espectáculo el destino de las pertenencias de la pareja: "Ya mudaron todo de su casa de Estambul a una especie de baulera, un depósito". Tanto Icardi como la China Suárez y sus hijos tienen hoy sus cosas en valijas, sin un domicilio fijo mientras se define el futuro laboral del delantero.

Por otro lado, el mercado de pases italiano cierra el 1 de septiembre y Mauro cardi todavía no firmó contrato. Para la China Suárez también corre el reloj: en septiembre sus hijos deben volver al colegio, lo que obliga a definir en qué país se instalarán. Méndez adelantó que la Lazio de Italia sería la opción más concreta para el rosarino, aunque implicaría resignar dinero respecto de lo que cobró en Turquía. "Es una salida y un paño frío a la situación candente judicial que está teniendo con la otra parte", explicó el periodista, en referencia al conflicto con Wanda Nara.

Los clubes interesados en Mauro Icardi El principal candidato a quedarse con los servicios del goleador es la Lazio. El club romano ya puso sobre la mesa una propuesta formal de 2,5 millones de euros anuales, aunque la cifra resulta insuficiente para las pretensiones del futbolista. Según el periodista especializado Fabrizio Romano, las negociaciones están trabadas precisamente en el aspecto económico. Gennaro Gattuso es el entrenador del equipo, que busca sumar experiencia y gol a su ofensiva.

La Fiorentina aparece como la otra alternativa concreta. El director deportivo Fabio Paratici, que ya intentó llevarlo a la Juventus en su momento, busca a Icardi como reemplazo ante la inminente salida de Moise Kean. De concretarse el pase, el rosarino compartiría plantel con los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, con quien competiría por un lugar en el once inicial.