Mengolini contra Susana Giménez: "Es muy bruta"

“ No me preocupa para nada la denuncia contra Marley. Es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años ”, indicó la rubia en un evento cuando fue consultada por el tema.

Analizando esos dichos, en Duro de Domar trataron de entender lo dicho por Giménez. "Lo primero que hizo fue confirmar. Si esa es una defensa, la mandó el enemigo", comentó Carla Czudnowsky y luego enumeró algunas de las desafortunadas frases. "Primero dijo que 'ya prescribió'. Pasó pero ya prescribió. Segundo, dijo que lo hace para sacar plata. Dijo que antes estaba bien. No, bien no estuvo nunca", señaló la periodista.

"Y además dijo que son las hormonas de los adolescentes... Las hormonas son de los adultos, no son los pibes que le pagan a los adultos para tener sexo con ellos", respondió enfática. "Creo que a lo que se refiere Susana es que antes estaba no condenado que haya una gran diferencia de edad, dentro del mundo gay... Pero además, hay una situación de prostitución que es de lo que estamos hablando ahora", recordó Czudnowsky respecto a la denuncia que apareció contra el conductor de Telefe.

Por su parte, la periodista Cynthia García remarcó: "A mi lo que me impacta es que a ella no la impacte... Ella lo da por probable, no se escandaliza, no se horroriza, no lo niega".

Entonces, tomó la palabra Mengolini señalando que "Susana hace eje en la actitud extorsiva de la víctima. Dice 'vienen a sacarnos plata a los que trabajamos'... Es loco como para Susana el patrimonio le otorga una legitimidad y una diferencia con el resto del mundo".

"Cuando un amigo está siendo acusado de algo muy grave, entiendo perfectamente la duda que podes tener porque es tu amigo... Una cosa es decir 'yo quiero dudar de esta denuncia' y otra es 'ya prescribió'", añadió la periodista.

Luego, fue contundente con su definición con la popular conductora: "Es muy bruta Susana, es muy bruta. Porque cualquier persona que está más o menos informada, que viene leyendo las cosas que están pasando, que forma parte de su propia sociedad, de ese pueblo que la ama, sabría que estas cosas ya no vas más".

"Susana además de bruta es una señora más grande, sin ánimo de ser gerontofóbica. Ya fue", concluyó Mengolini.