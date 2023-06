Polémica defensa de Susana Giménez a Marley tras la grave acusación

“No me preocupa para nada la denuncia contra Marley. Es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años”, aseguró Su y si bien sostuvo que “antes no se hablaba de eso”, agregó: “Él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja”.

Cuando el periodista hizo hincapié de la gravedad de la situación pese a los años que transcurrieron, la actriz aseguró: “Ahora se da todo este lío, pero antes.. qué se yo. Se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente…”.

Antes de finalizar con su polémica defensa, fue interrumpida por uno de los organizadores del desfile quien sostuvo que para dichas situaciones “existe la Justicia, ellos serán investigados...”.

Alejado del aire, Telefe tomó otra drástica decisión contra Marley

En medio de la conflictiva situación que está atravesando Marley, donde en las últimas horas se confirmó la denuncia por presunto abuso sexual en Misiones, Telefe tomó la decisión de hacer un cambio drástico en la conducción del histórico conductor.

En ese caso, si bien actualmente el conductor está en Colombia, el retraso por las grabaciones de “Expedición Robinson”, podrían hacer que el papá de Mirko no llegue a la Argentina para estar al frente de la conducción de los Premios Martín Fierro, que se realizará el próximo miércoles 5 de julio, con la transmisión de la pantalla de las tres pelotas.

En ese sentido, la periodista Laura Ubfal explicó que, si Alejandro Wiebe no vuelve de tierras colombianas, Santiago del Moro y Verónica Lozano podrían asumir la conducción de la premiación.

Por otra parte, el periodista de espectáculos Lucas Bertero, explicó en NET cual es la actual situación en la organización de los premios y cuáles serían los conductores que se harán cargo.

“Los más cercanos a la conducción del Martín Fierro serían Rodolfo Barili y Cristina Pérez”, detalló en el programa Entrometidos en la Tarde. De esta manera, Telefe tendría decidido no darle lugar a Marley, quien se encuentra atravesando una buena relación con la señal televisiva.