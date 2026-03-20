Melody Luz sorprendió con su impresionante transformación: reflejos rubios y rulos La bailarina renovó su imagen con un estilo más claro y voluminoso. El resultado se conoció a través de un video que generó repercusión. + Seguir en







La bailarina compartió una historia para enseñar el resultado final de su cambio. Instagram

Melody Luz mostró en redes un cambio de imagen con tonos más claros y rulos definidos.

El nuevo estilo resalta un volumen notable y un acabado más llamativo.

Compartió el resultado a través de un video en primer plano para destacar los detalles.

También expuso el parecido entre su hija Venezia y Claudio Caniggia en un contexto familiar cercano. Melody Luz volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar una renovación en su apariencia, con un peinado que transformó por completo su imagen habitual. La bailarina se inclinó por un estilo con reflejos claros y rulos marcados que le dieron un aire distinto y llamativo.

Si bien suele compartir publicaciones vinculadas a su trabajo y colaboraciones, también mantiene activa su presencia mostrando momentos personales. En ese sentido, sus seguidores están acostumbrados a ver distintas facetas de su rutina, desde lo profesional hasta lo cotidiano.

Melody Luz Instagram Así se ve Melody Luz con su nuevo cambio de look La bailarina decidió mostrarse mediante un video grabado en modo selfie, donde se la puede ver en primer plano luciendo su renovado look. El foco estuvo puesto en los detalles del trabajo realizado, especialmente en los tonos rubios que ahora predominan en su pelo.

El cambio incluyó reflejos más claros que iluminan su rostro y aportan una apariencia distinta a la que venía mostrando. A esto se suman rulos amplios y bien definidos, que le dan mayor volumen y protagonismo al peinado.