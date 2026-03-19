La impresionante transformación de Pedro Pascal: nadie deja de hablar de su cambio de look El reconocido actor dejó a todos con la boca abierta por su nueva imagen en la alfombra de la última edición de los Oscar. + Seguir en







El impactante cambio de look de Pedro Pascal para los Oscar

Pedro Pascal tenía a todo el mundo acostumbrado a su barba y bigote, dos ítems que pasaron a formar parte de su identidad a la hora de tener reconocimiento público.





Para la última edición de los Premios Oscar, Pedro Pascal volvió a mostrar un look elegante y en tendencia, pero con un cambio significativo en su apariencia: le dijo chau a la barba y apareció completamente afeitado.





Pascal es una de las figuras favoritas de Hollywood del momento, después de labrar su camino a través de participar en megaexitos como Game of Thrones y The Last of Us.





Además de en series, el actor participó en producciones de las franquicias de Star Wars y Marvel. La alfombra roja de los Oscar volvió a ser escenario para probar nuevas tendencias y looks. En esta edición sorprendió Pedro Pascal, porque decidió renovar por completo su imagen antes de posar para las fotos. El actor chileno se presentó en el Dolby Theater de Los Ángeles para la gala oficial de la premiación con un cambio que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Pedro Pascal, que actualmente tiene 50 años, dejó atrás su característico bigote y barba, elementos que se habían convertido en parte de su identidad visual en los últimos años, y optó por un cambio rotundo de imagen, con un rostro completamente afeitado y con anteojos, una decisión que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores.





Mientras algunos usuarios destacaron un aspecto rejuvenecido, otros señalaron lo llamativo de verlo sin uno de sus rasgos más distintivos, lo que confirma el nivel de identificación que el público desarrolló con su imagen de barba a lo largo de su carrera reciente.

El impacto del cambio no resulta menor si se considera el momento profesional que atraviesa el actor, consolidado como una de las figuras más reconocidas del cine internacional. Su presencia en eventos de alto perfil, como los Oscar, no solo responde a su trayectoria, sino también a su peso actual dentro de la industria audiovisual, después del éxito de The Last of Us que lo catapultó a la fama.

Pedro Pascal Pedro Pascal en la alfombra de los Oscar 2026 Invision Éxitos de Pedro Pascal El recorrido de Pedro Pascal incluye participaciones en producciones que alcanzaron repercusión global, tanto en televisión como en cine, posicionándolo como un actor versátil dentro de distintos géneros cinematográficos. Entre sus trabajos más destacados está The Last of Us, donde interpretó a Joel Miller, un rol que le valió reconocimiento crítico y nominaciones a premios internacionales, consolidando su vínculo con audiencias masivas.