Mecha: "Argentina en todo lo que se propone siempre rankea muy alto"

Thomas Nahuel Antonelli, a.k.a Mecha , es un joven de 23 años oriundo de Villa Carlos Paz, Córdoba, reconocido internacionalmente por su talento en el freestyle y por consagrarse campeón nacional de la batalla de Red Bull en 2022 . Días atras, el artista lanzó Check In, su primer EP, un grupo de canciones de su autoría que rompen con todo lo que su público venía escuchando en las competencias. Al respecto, Mecha confiesa: " Estoy contento, un poco ansioso, nervioso, pero bien. Es la primera vez que me involucro tanto con un proyecto musical. Me llevó un montón de tiempo y quiero que todo salga bien. Además tengo mi vuelta a las competiciones. Hace raro que no compito y ahora vuelvo a México a participar en dos batallas con dos campeones".

Acerca de su infancia en la provincia vecina, recuerda en diálogo con C5N : "Entré a la onda del rap por el freestyle netamente por las competencias. Empecé en el cumpleaños de mi mejor amigo cuando tenía 15. Cuando llegué se estaban insultando en el patio con freestlye. Dije ´¿Qué onda?´, ahí me explicaron un poco y me mostraron la batalla de Tata contra Kódigo en 2015. Ese fue el primer acercamiento al universo hiphop. De ahí en más empecé a improvisar, luego a competir y muchos años después pude concebir el hiphop más como una cultura que como un evento deportivo".

Pero al talento hay que acompañarlo de disciplina y Mecha tuvo la suerte de haberse encontrado con los mejores referentes del género a muy pocas cuadras de su casa. Ellos fueron quienes le enseñaron las bases de la improvisación. "Confieso que tuve un aval muy fuerte desde el principio. Una vez estaba en una placa con un amigo con quien habíamos arrancado a rapear el mismo día y nos encontramos con un pibe que nos vino a pedir un pucho. Le dijimos que no fumábamos y nos pregunto si rapeábamos. Ahí nos invitó a ir a la vuelta a batallar y lo pensamos, pero como mi amigo era campeón intercontinental de kickboxing pensé ´De última, él puede arreglárselas con cuatro personas y yo corro´ (risas). De repente, tuve la suerte de que la vida me cruzara con los mejores freestylers de Carlos Paz: Cold, Mono Strong y Jade. Me reconocieron al verme porque me había anotado en las competencias y me enseñaron a rapear. Fue toda mucha casualidad. Encima mi amigo con el que fui a esa plaza empezó a rapear totalmente obligado por mí. A él no le gustaba ni a palos, pero pasaron como 5 veces que nos juntamos y yo lo bardeaba rapeando hasta que se enojó, intentó por primera vez y se copó. Fue muy rebuscada toda la historia ".

"El primer paso paso para rapear, al igual que en toda disciplina artística, es tirándose al vacío, intentando aunque no salga. Hay que romper esa barrera de animarse a pasar verguenza y a exponerse. Si a vos estando callado y solo en tu casa te cuesta rimar, es difícil que adelante de otras personas te salga. Es entrenamiento, observación. Por mi parte, aprendí mucho viéndolos a los pibes. No hubo un encuentro en el que se sentaran y me explicaran qué es una rima, sino que era ´Vamos a rapear, dale´ y me ganaban. Yo me preguntaba por qué e intentaba ver qué fue lo que no hice, quizás el otro acotó más que yo o tuvo más flow y así fui aprendiendo. Algo que siempre aconsejo es que viajen y que comprendan cómo son los personajes que hay en la cultura y los poderes que tienen. Intenté absorber mucho de todos mis viajes. Siempre detecto las particularidades que están buenas y les presto atención. Puede ser la técnica, el flow, el cómo se para en el escenario, cómo mira al contrincante, su puesta en escena, entre otros. Toda comunicación verbal acompañada de la no verbal suma un montón".

Como él mismo lo dijo, el hiphop es una cultura que contiene numerosas disciplinas artísticas y pregona determinados valores y cuando le preguntamos qué es lo que aprendió del movimiento, Thomas no lo duda: "Todos tienen un montón de valores que comunicar. Lo que me llamó la atención fue el sentido de pertenencia. En la secundaria yo era el chaboncito que se sentaba adelante, me gustaba estudiar y jugar videojuegos y no era tan cool eso. Tenía pocos amigos y la mayoría eran virtuales, pero en la plaza fue un lugar donde me sentí parte de una gran familia. En ese ínterin de pertenecer aprendés los códigos sociales que te sirven para la vida: el respeto, la comunicación, aprender a solucionar problemas sin necesidad de irte a las piñas. Es aprender a convivir con personas que no conocés, mantener un espacio limpio, a respetar al otro y prestar atención. Siento que aprendí a comunicarme con la gente en sociedad gracias a eso".

Mecha: "Hay poco ego en el artista argentino promedio. Si ven a un pibe nuevo que la está rompiendo, en vez de querer opacarlo, lo invitan"

Más allá de que la música urbana es un boom en el mundo, en Argentina ocurre algo particular: los artistas se respaldan y son generosos entre ellos, cosa que no es común en la industria que suele promover la competencia y rivalidad. "Hay poco ego en el artista argentino promedio. Si ven a un pibe nuevo que la está rompiendo, en vez de querer opacarlo, lo invitan. Los entrevistadores de otros países lo dicen, si viene un artista lo invitan a tocar en todos lados, lo convocan a los escenarios, a colaborar en temas, es algo que afuera no pasa. Al primer talento que levanta la mano, todos los que son medianamente buenos siempre le dan una mano. A mí me pasó igual, muchos artistas me ayudaron cuando yo recién salía y hoy trato de devolverlo a mi manera, ya sea organizando eventos, poniendo las cámaras donde considero que tienen que estar, tirando shoutouts, avales, con ayuda económica, etc...".

"Argentina en todo lo que se propone siempre rankea muy alto por una cuestión de hambre y de espíritu. Somos un país que sufrió muchas carencias a lo largo de nuestra historia, tenemos muchos personajes que salieron de abajo y son ejemplos de que se puede. Esa motivación hace que las generaciones que vamos apareciendo después no queramos quedarnos atrás. En mi caso, no tuve una infancia con muchas carencias, ni problemas tan graves o traumas por los cuales victimizarme, pero sí hay personas que me inspiraron a pensar ´No me faltó nada, pero el hambre lo tengo igual y voy a salir a representar para que los que vengan después también lo mantengan´ Queremos dejar la vara cada vez un poquito más arriba".

Y fue el hambre de algo más lo que llevó a Mecha a lanzar su primer proyecto musical Check In: "Es un viaje. Empecé a escribir el EP el año pasado, en una época en la que viajaban un montón para competir. Me había trasladado a una liga de freestyle de España y estuve durante meses muchas horas fuera de mi casa, muy solo. Incluso en Buenos Aires también, desde que me alejé de casa no tengo cerca a mis amigos de Córdoba. Check In es todo el proceso desde salir de mi casa e instalarme en un hogar nuevo, viajar y encontrarme a mí mismo en todo eso. Hubo muchos años en los que me dediqué netamente al freestyle y abandoné otros aspectos. Cuando cumplí el sueño de ganar la Red Bull en Argentina me sentí en la nada misma ¿Ahora qué hago? No tengo más vida por fuera del free. Check In refleja el reencuentro conmigo mismo, encontrar un lugar donde ser feliz, conocer gente. Pasé por varios géneros musicales y tiene un mensaje muy sano de representar a los pibes, no abandonar mis raíces pero aún así animarse a volar y crecer".