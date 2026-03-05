Santa Clara del Mar: turistas descubrieron el fémur de un gigante prehistórico en las playas

El fósil corresponde a un megaterio americano, un mamífero que habitó la región hace unos 400 mil años y que tiene el tamaño de un camión. Actualmente es estudiado por especialistas, quienes lo comparan con hallazgos similares en el país.

El hallazgo del fémur derecho de un perezoso gigante , conocido como megaterio americano , por parte de dos turistas que recorrían las barrancas del sur de Santa Clara del Mar, sorprendió a científicos en todo el país. Se trata de uno de los fósiles mejor conservados de este mamífero prehistórico.

El fósil del gigante prehistórico apareció en los acantilados del sur de Santa Clara del Mar cuando dos turistas que recorrían las barrancas se toparon con un enorme hueso que sobresalía del acantilado y que, en un primer momento, creyeron que podía tratarse de un cráneo humano. "Una esfera grande de hueso de color anaranjado que sobresalía de un sedimento verdoso en la base del acantilado", describieron las autoridades del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

El hueso, de unos 80 centímetros de largo por 50 de ancho, corresponde a un animal que vivió en la región hace unos 400.000 años . Este perezoso gigante, extinguido hace menos de 12.000 años, fue el mamífero más grande de la megafauna sudamericana .

El hallazgo del gigante argentino fue el sábado, cuando dos turistas oriundos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Mario Cianciola y Lumar Ávila González , vieron una esfera de hueso anaranjado , similar al tamaño de una pelota de fútbol. La observaron con mayor detalle, le tomaron una foto y se la enviaron a un amigo geólogo, quien les recomendó contactar al Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” en la ciudad de Mar del Plata , con apoyo de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del ISFT Nº194 de Miramar .

Es importante destacar que la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 25.743, vigente en el país, prohíbe la extracción no autorizada de fósiles y exige dar aviso de cualquier encuentro de este tipo a las autoridades científicas o museos locales. El fósil fue trasladado al Museo de Ciencias Naturales Pachamama de Santa Clara del Mar, donde pasará a integrar la colección regional.

Según estudios preliminares, se encuentra entre los mejor conservados de la zona, lo que permitirá a especialistas avanzar en la reconstrucción de la musculatura y la estructura corporal del perezoso gigante. El fósil presenta un tono anaranjado, típico de restos hallados en suelos encharcados teñidos por óxidos de hierro. Este ambiente favoreció su conservación y permitió identificar marcas musculares que aportarán información inédita sobre la anatomía y fisiología del perezoso gigante.

perezoso gigante en el museo de ciencias naturales

Por qué desapareció el Megatherium

Conocido como perezoso gigante, habitó los paisajes de América del Sur y Norteamérica durante la Edad de Hielo y se extinguió hace unos 11.700 años tras una drástica reducción de su hábitat asociada a cambios climáticos y posibles impactos humanos. Se trata de un mamífero prehistórico, emparentado con los actuales perezosos, osos hormigueros y armadillos, que sobresalía por un tamaño gigantesco.

El enorme perezoso llegó a medir hasta 6 metros de longitud y alcanzó 2 metros de altura cuando se desplazaba en cuatro patas, lo que equivalía a la altura de un elefante moderno. Su peso estimado de entre 4.000 y 5.000 kilos era equivalente al de un camión.

No es la primera vez que se encuentran restos fósiles en las costas bonaerenses. Los acantilados son una fuente constante de hallazgos paleontológicos, pero también representan un riesgo para la conservación de los restos. Según alertan los especialistas en conservación, el mar cumple un doble rol, ya que de la misma forma que el océano deja al descubierto ese hueso para que las personas lo encuentren, si permanece allí, eventualmente lo terminará erosionando y destruyendo, si no es extraído a tiempo.