"Me cuesta salir de la cama": el influencer argentino del momento que confesó que sufre depresión

El influencer Tomás Mazza expuso una situación personal que había mantenido en reserva: contó que atraviesa nuevamente un cuadro de depresión, además de convivir con TOC y ansiedad, y aseguró que continúa con tratamiento psiquiátrico y terapéutico.

El referente del fitness, el streaming y las redes sociales, describió cómo su estado emocional afecta incluso actividades cotidianas. Su testimonio había sido difundido inicialmente en los últimos días y volvió a cobrar fuerte repercusión este martes.

Mazza habló directamente ante su comunidad, después de haber permanecido un tiempo más alejado de internet. En un video grabado con luz tenue y mirando a cámara , explicó: “Hoy me fue muy difícil levantarme de la cama”. Luego , contó que desde hace tiempo atraviesa una depresión que le dificulta encontrarle “color a las cosas” . El relato pone el foco no solamente en la tristeza, sino en el impacto concreto que el cuadro tiene sobre su rutina y su capacidad para realizar actividades habituales.

Uno de los puntos más fuertes de su confesión fue cuando reconoció que no sería la primera vez que atraviesa una situación semejante. “Ya debe ser como la tercera depresión que caigo” , expresó, y vinculó sus dificultades emocionales con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y la ansiedad . También describió una marcada variación en su estado de ánimo: explicó que puede pasar dos días “pum para arriba” y luego cinco sin poder levantarse de la cama , una referencia personal que permite dimensionar cómo experimenta sus períodos de mayor deterioro.

El influencer también explicó por qué decidió hablar públicamente sobre su salud mental pese a sus reparos. Según relató, durante mucho tiempo evitó mostrarse vulnerable por temor al odio y las críticas en Internet . Sin embargo, terminó priorizando la posibilidad de que su experiencia pudiera ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Mazza remarcó además que está realizando tratamiento con un psiquiatra y terapia, y definió su situación como “una lucha de todos los días”. También contó que actualmente le cuesta levantarse, entrenar y encontrar ganas para hacer cosas, un contraste especialmente significativo en alguien cuya imagen pública está estrechamente asociada al entrenamiento físico, la disciplina y la motivación.

Quién es Tomás Mazza

Tomás Francisco Pérez Mazza, nacido en Buenos Aires el 16 de abril de 2000, es uno de los creadores argentinos que consiguió construir una comunidad masiva alrededor del fitness, el entrenamiento, los hábitos saludables, el entretenimiento y el streaming. Su crecimiento comenzó especialmente a través de TikTok, donde desarrolló contenido relacionado con la vida sana y la actividad física, y posteriormente amplió su presencia hacia Instagram, YouTube y Kick. Medios argentinos lo describen como una figura particularmente visible entre las audiencias jóvenes.

Tomás Mazza.

Su dimensión digital ayuda a comprender el alcance de la confesión realizada en estos días. Los registros disponibles durante agosto y septiembre de 2026 sitúan su cuenta principal de Instagram alrededor de los 5 millones de seguidores, mientras que su perfil secundario utilizado para compartir el reciente mensaje ronda los 1,8 millones. Social Blade registraba este martes más de 5,03 millones en su cuenta principal, mientras HypeAuditor ubicaba la cuenta secundaria en aproximadamente 1,85 millones, cifras que muestran el tamaño de la comunidad ante la que decidió hablar de su salud mental.

La popularidad de Mazza también se amplificó durante 2026 por su exposición fuera del universo estrictamente fitness. En febrero, su nombre ganó una enorme repercusión mediática cuando Juanita Tinelli confirmó su relación con él durante una transmisión en Kick; previamente, ambos habían protagonizado intercambios públicos en TikTok e Instagram. Además, su trayectoria incluye participaciones en eventos de boxeo entre influencers, como Párense de Manos y La Velada del Año, experiencias que extendieron su audiencia hacia el entretenimiento y el deporte.