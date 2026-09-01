La mujer apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America Erin Piacenti vivía en Nueva Jersey, era abogada y había celebrado su segundo aniversario de casada semanas atrás. La mujer que la apuñaló en Midtown tenía antecedentes documentados de trastornos mentales y fue abatida por la Policía. Por Agregar C5N en









Erin Piacenti, asesinada en Nueva York por una mujer con antecedentes documentados de trastornos mentales.

Pamela Cisneros, de 49 años, apuñaló a dos personas este martes en Times Square, Nueva York, y la víctima que falleció en el hospital fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, una abogada que se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos en Bank of America, una de las entidades financieras más grandes de Estados Unidos.

La agresora contaba con antecedentes documentados de trastornos mentales y, cuando la Policía la enfrentó para frenarla por los dos cuchillos que tenía en sus manos, gritó "no voy a soltar nada, prefiero matarlos a los dos" y avanzó. En cuestión de segundos las autoridades abrieron fuego sobre ella y la esposaron en el piso.

Piacenti se había graduado de la Universidad de Pensilvania en 2016 y de la Escuela de Derecho Fordham en 2021. El 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de casada, de acuerdo con publicaciones revisadas por medios locales.

Erin Piacenti había celebrado su segundo aniversario de casada el 10 de agosto. En Bank of America se llama "vicepresidente" al personal senior que gestiona equipos, ejecuta contratos o maneja relaciones directas con clientes. Son superiores en jerarquía los vicepresidente senior y los directores ejecutivos.

Qué dijo la Policía de Nueva York sobre el ataque El ataque ocurrió alrededor de las 16:24 (hora local), cerca de la intersección de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida, según publicó Reuters. La segunda víctima de Cisneros fue un hombre de 68 años que sobrevivió a las heridas y fue identificado como Tak Kam, de Rhode Island, que recorría el área junto a su esposa de regreso a casa tras visitar a su hijo en Brooklyn.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, calificó el ataque como “aleatorio e imprevisto” y descartó cualquier conexión con actos terroristas. Los cuchillos fueron incautados tras el abatimiento de la atacante. These are the knives recovered from the scene. pic.twitter.com/GvoOcSZ7Gj — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 31, 2026