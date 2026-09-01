1 de septiembre de 2026 Inicio
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Drama en Neuquén: un nene de 6 años quedó encerrado en una escuela por orden de un juez

El menor permanece desde ayer en el establecimiento educativo, en medio de acusaciones cruzadas y resoluciones judiciales que enfrentan a sus progenitores. El caso se conoció a través de videos difundidos en redes sociales.

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Un nene de 6 años permanece encerrado desde hace 20 horas en un clolegio por orden de un juez.

Un nene de 6 años permanece encerrado desde hace 20 horas en un clolegio por orden de un juez.

Un nene de 6 años lleva más de 24 horas encerrado en una escuela en medio de una disputa judicial entre sus padres. El menor ingresó ayer al Colegio Millaray en Neuquén y no pudo salir por orden de la Justicia. Su madre denuncia que no puede retirarlo del establecimiento mientras que el padre sostiene que ella obstruyó el vínculo durante años. El caso se conoció a través de videos difundidos en redes sociales.

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El conflicto se arrastra desde hace años y se originó en la tenencia del niño. Según explicó la madre del menor a Mediodía Noticias, hasta el 20 de agosto regía un régimen de cuidado bilateral, pero desde entonces el padre obtuvo la custodia unilateral por un año. La mujer aseguró que ese plazo ya venció y reclama su derecho a ver al hijo. En cambio, el progenitor aseguró que ella obstruyó el vínculo durante años.

Mientras la pelea se sucede de forma mediática y por redes sociales entre los padres del chico de 6 años, la Justicia neuquina evalúa medidas de integridad del menor al mismo tiempo que el nene permanece dentro del colegio, convertido en rehén de un conflicto que expone tensiones entre resoluciones judiciales y la vida.

Lo que dice la madre del nene de Neuquén

La mujer asegura que durante el último año no pudo tener contacto con su hijo porque el padre se oponía a los encuentros y dilataba las propuestas de revinculación. Además, recordó que fue absuelta en una causa por supuesto impedimento de contacto, donde un tribunal declaró que nunca cometió ese delito y que se habían vulnerado sus derechos.

También relató que el padre se llevó al niño mediante un operativo policial y que desde entonces no lo volvió a ver. Según su versión, el comportamiento del chico cambió desde que quedó al cuidado del progenitor. Además, denunció que el menor pasó la noche en el colegio y que la policía intervino para constatar que recibiera comida e hidratación, pero sigue sin tener acceso al estado de salud de su hijo.

Lo que dice el padre

El hombre, en diálogo con Mediodía Noticias, contradijo a su expareja y aseguró que la madre obstruyó el contacto durante más de cinco años, sin cumplir resoluciones judiciales ni permitir comunicación con la familia paterna. Asimismo, explicó que la custodia unilateral por un año fue respetada y que la madre no asistió a las citaciones para pautar la revinculación.

Por último acusó al colegio de impedirle ingresar y sostuvo que no se presentará mientras ella permanezca allí. Además, negó que las restricciones estén vencidas y denunció violencia por parte de la mujer contra él, el niño y su familia, con 42 denuncias realizadas y 11 causas en trámite.

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