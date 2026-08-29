29 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta en El Montecito de los Canichones: las cuentas oficiales están bloqueadas y piden no aportar a particulares

La Asociación Santiagueña confirmó en un comunicado que sus canales bancarios oficiales están bloqueados y que inició un proceso de reestructuración. Desde la comisión directiva pidieron no transferir dinero a cuentas particulares para proteger a las mascotas que cuidaba "El Polaco" Groh Riemersma, que murió trágicamente en un accidente de moto.

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La  muerte de El Polaco causó conmoción entre la comunidad santiagueña.

La  muerte de El Polaco causó conmoción entre la comunidad santiagueña.

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La Asociación Santiagueña "El Montecito de los Canichones", uno de los grupos protectores de animales más reconocidos de la provincia, fundada por Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma, advirtió a sus seguidores la compleja situación que atraviesa el refugio de mascotas tras la trágica muerte de su mentor.

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A través de un comunicado oficial firmado por la secretaria, María Florencia Carol, la institución anunció que la Comisión Directiva se encuentra en un proceso de reestructuración y transición, por lo que frenaron de manera preventiva los fondos.

La medida principal es el bloqueo momentáneo de las cuentas bancarias asociadas al refugio. Ante esta situación, las autoridades emitieron un aviso clave para los colaboradores, voluntarios y la comunidad en general: ninguna donación económica solicitada actualmente por cuentas particulares o vías no informadas oficialmente pertenece a la asociación.

Transparencia y resguardo de los animales

Desde la nueva conducción del refugio de animales enfermos, con discapacidad y abandonados hace años, El Montecito de los Canichones, en Santiago del Estero, detallaron que la prioridad de la institución protectora de animales, ante la repentina muerte de su fundador El Polaco, es sanear el área administrativa.

Se busca garantizar que cada aporte llegue a los perros rescatados que dependen del predio para su alimento y su atención veterinaria. La entidad solicitó "paciencia y prudencia" a los vecinos y colaboradores, y alertaron que cualquier novedad será comunicada por los canales oficiales del refugio.

Emotivo último adiós a Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma

Entre lágrimas, aplausos y velas encendidas, la comunicad de La Banda, en Santiago del Estero, despidió al fundador del refugio El Montecito de los Canichones, Eduardo "Polaco" Groh Riemersma. En un ambiente colmado de cintas rojas, recuerdos e imágenes del mentor del lugar, la comunidad se unió bajo la continuidad de seguir su legado: "La mejor forma de homenajear al Polaco es amando a los animales".

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