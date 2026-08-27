27 de agosto de 2026 Inicio
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Un hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Sudamericana

Sucedió en el acceso a la tribuna San Martín, luego de la derrota por penales ante Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Efectivos de la Policía intentaron reanimarlo, pero no pudieron.

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Un hincha de River murió en la tribuna San Martín.

Un hincha de River murió en la tribuna San Martín.

@RiverPlate

Un hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Copa Sudamericana por penales contra Independiente de Santa Fe. El hombre habría sufrido una severa descompensación cardíaca que derivó en su fallecimiento en el lugar.

Coudet había limpiado a Centurión durante su paso por Racing.
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Según publicaron Olé y Clarín, el hecho se desencadenó en el sector interno del estadio, en las inmediaciones del acceso de la tribuna San Martín. Al advertir que atravesaba una grave crisis de salud, el hombre solicitó auxilio de manera urgente a los efectivos de seguridad que realizaban el servicio adicional en esa zona.

De inmediato, los agentes acudieron para asistirlo y solicitaron la llegada del SAME. De forma paralela, el personal policial comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

A pesar de las tareas de salvamento y del despliegue realizado en el lugar, el hincha no respondió a los esfuerzos de reanimación y se constató su muerte minutos después. Tras confirmarse el trágico final, se dio intervención a la Justicia para llevar a cabo los peritajes de rigor y dar inicio a las actuaciones legales pertinentes conside.

River volverá a jugar el domingo 30 de agosto ante Banfield, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet se preparará para afrontar una nueva jornada del campeonato local, en la que intentará volver al triunfo después del empate 2-2 ante Vélez en el Monumental, mientras que Banfield llega tras perder 2-1 frente a Newell's en Rosario.

La Liga Profesional ya definió las autoridades para el partido del domingo y Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Gastón Iglesias ocupará el puesto de cuarto árbitro en el encuentro que se disputará en el estadio Florencio Sola.

En el VAR estará Lucas Novelli y Nelson Sosa será el AVAR del encuentro, en un partido que además tendrá como particularidad el regreso de los hinchas visitantes, ya que River contará con el acompañamiento de su público en el estadio de Banfield después de que se confirmara oficialmente la presencia de ambas parcialidades.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Torneo Apertura, cuando River se impuso 3-1 en el Monumental a fines de febrero, en la última presentación de Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo como entrenador, con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

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